Seguridad Nacional de EE.UU. en Cierre Parcial Sin Fecha de Reapertura

Los últimos acontecimientos en Washington han llevado al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, una situación que afecta significativamente a miles de empleados y genera incertidumbre sobre el futuro inmediato.

Este cierre, que comenzó el sábado, se produce debido a la falta de consenso en el Congreso sobre el presupuesto y las medidas de control en las operaciones de inmigración tras el trágico fallecimiento de dos civíles en Mineápolis. No hay una fecha clara para la reapertura de las oficinas afectadas.

Impacto en los Empleados Federales

La gran mayoría, aproximadamente el 90% de los 270.000 trabajadores del Departamento, son considerados esenciales y continuarán realizando sus tareas. Sin embargo, a partir del 18 de febrero, estos empleados dejarán de recibir sus salarios, coincidiendo con la fecha de pago programada.

La División Partidaria y el Presupuesto Fallido

El Congreso no logró avanzar en el presupuesto propuesto por los republicanos, que buscaba financiar al Departamento hasta septiembre. Este intento de acuerdo fue bloqueado de manera unánime por los demócratas, quienes exigieron regulaciones más estrictas sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Consecuencias para las Agencias Clave

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto sentirán la presión de este cierre. Si la paralización persiste, sus empleados no recibirán salario desde el 18 de febrero, lo que podría afectar los servicios de emergencia y seguridad nacional.

Financiamiento de ICE y CBP

A pesar del cierre, ICE estará menos afectado gracias a un plan fiscal previamente aprobado que le otorga $75 mil millones adicionales. Por su parte, la CBP ha recibido entre $60 y $70 mil millones en partidas extraordinarias, lo que les permitirá operar aunque a un nivel reducido.

Operaciones en Riesgo

La Guardia Costera y FEMA mantendrán sus misiones de rescate, pero probablemente recortarán actividades como entrenamientos y viajes oficiales. Esto pone en riesgo su capacidad de respuesta ante emergencias.

Iniciativas Frustradas y Demandas de Cambios

Antes del cierre, el gobierno de Donald Trump había anunciado la suspensión de grandes operativos contra inmigrantes en Mineápolis, una medida que no fue suficiente para satisfacer a los demócratas. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ha solicitado políticas más claras para las operaciones de los agentes de inmigración, exigiendo que utilicen identificaciones visibles y cámaras corporales tras las recientes decesos.

Contexto de Cierres Anteriores

Este es el tercer cierre federal parcial durante la administración de Trump. El anterior, el más prolongado en la historia, afectó a la totalidad de las agencias gubernamentales durante 43 días entre octubre y noviembre del año pasado. A principios de este mes, un segundo cierre duró menos de cuatro días, permitiendo acuerdos para financiar el resto del año, excluyendo el presupuesto de Seguridad Nacional.