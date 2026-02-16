Imita a Videla: Un Análisis Impactante

La reciente aprobación de la reforma laboral en el Senado genera un fuerte debate. José Mayans, senador y crítico del proyecto, advierte sobre sus posibles efectos en la sociedad y compara al presidente Javier Milei con figuras autoritarias del pasado.

Un llamado a la reflexión sobre la reforma laboral

El senador José Mayans no se guardó sus críticas tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado. En una entrevista en radio Splendid, señaló que si esta norma se implementa, podrían surgir serias consecuencias legales y sociales.

Comparaciones controvertidas

En un momento polémico, Mayans equiparó las actitudes de Milei con las de Jorge Rafael Videla, afirmando: “Tiene comportamientos parecidos”. Subrayó que ambos comparten actitudes que, en su opinión, son autoritarias. “Videla no tenía Parlamento y hacían lo que querían con la ley”, sostuvo.

Preocupaciones por la justicia social

El legislador expresó su temor de que la reforma laboral, que considera «regresiva e inconstitucional», dé lugar a una avalancha de reclamos judiciales, violando así el artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales. “La gente va a protestar y será acusada de terrorista”, advirtió.

Denuncias y desafíos internos

Al ser cuestionado sobre posibles represalias por sus comentarios, Mayans se mostró desafiante: “Que denuncie todo lo que quieran. Soy legislador y tengo fuero parlamentario”. Su postura se mantiene firme, a pesar de la controversia que sus declaraciones generan.

Las divisiones políticas y la traición a los principios justicialistas

El senador también criticó la decisión de varios integrantes de su propio bloque que apoyaron la reforma, acusándolos de traicionar los principios del peronismo por intereses particulares. Mencionó específicamente al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien, según Mayans, ha beneficiado a su provincia con fondos a cambio de apoyo político.

Críticas a la gestión de la reforma

El tratamiento de la reforma laboral fue considerado «desastroso» por Mayans. “Los artículos fueron cambiando según conveniencias para asegurar el quórum”, añadió, criticando el método utilizado por el Gobierno para obtener apoyo en el Senado.

El senador cerró su intervención enfatizando que el futuro laboral de Argentina está en juego y que es vital vigilar de cerca los movimientos del Ejecutivo para proteger los derechos de los trabajadores.