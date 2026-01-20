Seguridad Urbana: Más de 30,000 Reportes de ‘Cordobeses en Alerta’ en 2025

La ciudad de Córdoba ha registrado más de 30.000 reportes ciudadanos en su plataforma "Cordobeses en Alerta" durante 2025, según informaron fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad. Este innovador servicio conecta a los vecinos con las fuerzas de seguridad, y ha visto un notable crecimiento en su implementación en la capital provincial.

El programa “Cordobeses en Alerta” se lanzó en octubre de **2024**, inicialmente en un número limitado de barrios. En poco más de un año, su alcance se ha expandido a **144 áreas**, abarcando a más de medio millón de habitantes. A finales de 2025, el servicio contaba con más de **106.000 usuarios activos** registrados, reflejando un claro aumento en la participación comunitaria.

Durante el último año, se registraron **30.117 comunicaciones** a través de la plataforma, destacando que el **84,7%** de los avisos se realizaron mediante mensajería instantánea, la cual se ha consolidado como la principal vía de contacto entre los ciudadanos y los centros operativos.

Reducción de Delitos en las Áreas Deforestadas

Uno de los logros más significativos del programa ha sido la **reducción del 46%** en delitos prevenibles en las áreas donde está activo. Esta disminución ha sido generalizada, aunque se ha observado una caída más pronunciada en los sectores que se incorporaron en la primera fase del programa.

Una Herramienta de Prevención Efectiva

El sistema se ha enfocado en la prevención del delito, registrando en su mayoría reportes sobre **conductas sospechosas** o situaciones de riesgo que permiten a las autoridades actuar de manera temprana. Los hechos consumados han representado solo una pequeña parte del total de comunicaciones.

Tiempo de Respuesta Rápido y Eficaz

El programa ha demostrado eficacia en su respuesta, con menos del **1% de los casos** superando los dos minutos de atención. Este rendimiento ha mostrado una mejora continua, especialmente en la segunda mitad del año.