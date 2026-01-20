Jacobs: ‘El mercado inmobiliario experimentará un gran repunte en 2026’

En una reciente entrevista, el economista Eduardo Jacobs analizó la positiva evolución del mercado inmobiliario en Argentina, destacando un notable aumento en los créditos hipotecarios que promete transformar el sector en los próximos años.

Durante una conversación con Canal E, Jacobs afirmó que el **mercado inmobiliario argentino** ha iniciado una recuperación sostenida, gracias a un incremento en los créditos hipotecarios bajo la modalidad UBA y a una mejora paulatina de las variables macroeconómicas. “Es sorprendente cómo se han desempeñado y llama la atención que no haya un debate sobre lo que ha ocurrido durante 2024”, destacó.

Crecimiento Impactante de Créditos Hipotecarios en 2025

Jacobs reveló que en 2024 se otorgaron aproximadamente **10,000 créditos** hipotecarios bajo esta modalidad. Sin embargo, para 2025 se espera un asombroso aumento de casi **400%**, alcanzando los **44,000 créditos**, lo que representa un hito en la historia reciente del financiamiento en el país.

A pesar de un contexto adverso, el economista subrayó que este crecimiento se dio en un período marcado por cierta inestabilidad. “El año 2025, desde agosto, estuvo influenciado por el repunte del dólar y la agitación política, lo que llevó a las tasas de interés a niveles altos y a muchos a refugiarse en el dólar”, explicó.

Perspectivas Favorables para el Mercado Inmobiliario

Mirando hacia el futuro, Jacobs es optimista sobre 2026, afirmando que será un año más tranquilo con un potencial de **recuperación significativa**. “El Banco Nación ha introducido un novedoso crédito UBA a largo plazo, más de 25 años, con una tasa atractiva de UBA más 8, lo cual es prometedor”, indicó.

El economista también mencionó la flexibilidad en las nuevas modalidades de acceso al crédito. “Los bancos están trabajando para facilitar el acceso, optimizando esquemas de garantías compartidas entre parejas o familiares”, indicó.

Por último, proyectó un crecimiento que podría llevar a los niveles de 2018, cuando durante el gobierno de Macri se alcanzaron **126,000 créditos UBA en un año**. Esta recuperación podría marcar un nuevo capítulo en la historia del financiamiento de propiedades en el país.