Descubriendo Mar del Plata a través de Alfonsina Storni

Explora la huella de una de las poetisas más emblemáticas de Argentina a través de un tour que revive su conexión con la ciudad y su historia personal.

Una Caminata por la Vida de Alfonsina Storni

“Mar, yo soñaba ser como tú eres. Allá en las tardes que la vida mía bajo las horas cálidas se abría…”, son palabras de Alfonsina Storni en su poema “Frente al mar”. La poeta suiza-argentina está ineludiblemente ligada a Mar del Plata, donde su historia se despliega en un tour a pie que invita a los participantes a seguir sus pasos.

Conociendo a la Poetisa en la Ciudad

El recorrido “Los Caminos de Alfonsina” permite sumergirse en la vida de Storni y apreciar su valentía y su legado como pionera del feminismo. La guía Victoria Gazzanego cuenta cómo Alfonsina llegó a Mar del Plata en un estado de salud frágil, comenzando el recorrido en el histórico Chalet San Jacinto, donde hay una placa que conmemora su estancia.

Caminando hacia el Mar

El tour sigue el último paseo de la escritora, que el trágico 25 de octubre de 1938, se adentró en una intensa lluvia. “Bajo ese diluvio, Alfonsina caminó por la actual calle Hipólito Yrigoyen”, explica Gazzanego. A través de narraciones ricas en contexto, los visitantes comprenden no sólo su historia personal, sino también la atmósfera cultural de Mar del Plata en los años 30.

Un Recorrido por la Historia

Durante la caminata, se hacen paradas en edificios que cuentan una parte importante de la identidad de la ciudad: chalets marplatenses, el icónico Chalet de La Pérgola y la relevante Plaza España, lugar donde se contaba con una plaza de toros. Estas visitas están complementadas con fotos de archivo y fragmentos de la vida de Storni.

Reflexionando sobre su Legado

Alfonsina Storni, una madre soltera y figura destacada en un mundo masculino, es recordada por su valentía. “Su muerte ha capturado la atención, dada la complejidad del suicidio”, reflexiona Gazzanego. Con pasión y entendimiento, la guía comparte detalles sobre la trágica decisión de la poeta de terminar su vida, brindando una perspectiva comprensiva de sus luchas personales.

Del Ya a la Memoria

El tour finaliza en el Monumento a Alfonsina Storni, donde los visitantes son invitados a contemplar el mar y la historia que representa. Gazzanego concluye con una lectura de “Voy a dormir”, evocando las emociones que fluyen a lo largo del recorrido. Así, la conexión con el legado de Storni se solidifica en la memoria colectiva, recordándonos su fuerza y su poesía.

Detalles Importantes del Tour

“Los Caminos de Alfonsina” se realiza los sábados a las 18:30 y dura aproximadamente dos horas, con un costo de $8000 por persona. Este recorrido es una oportunidad única para conectarse con la historia y la cultura de Mar del Plata a través de los ojos de una de sus más ilustres habitantes.