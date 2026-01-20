Raúl Lavié: ‘A mis 88 años, el escenario me revitaliza y a veces me aburro’

La leyenda del arte argentino, Raúl Lavié, sigue brillando con una energía contagiosa. A punto de estrenar "Vamo’ Los Pibes", su entusiasmo por el futuro es tan contagioso como su talento.

Un Futuro Brillante y Activo

Raúl Lavié, a sus 88 años, nunca deja de soñar. “No hay un día que no me entusiasme con el futuro”, afirma en una charla reveladora. Su memoria es una brújula que lo conecta con grandes íconos como Piazzolla y Broadway, pero su corazón siempre mira hacia adelante. En plena preparación para la obra «Vamo’ Los Pibes», su pasión por el arte se siente palpable.

La Pasión que Impulsa

“No puedo estar sin proyectos”, dice Lavié, quien encuentra revitalización en cada actuación. Aunque la idea de descansar tras 74 años de carrera lo sorprende, la entrega de su voz sigue siendo su mayor aliciente.

Una Obra de Vida y Amistad

“La obra es una celebración de la amistad y la vida”, refleja Lavié sobre «Vamo’ Los Pibes». Con un elenco destacado que incluye a Osvaldo Laport y Antonio Grimau, la historia resalta los valores argentinos a través de un grupo de amigos que deciden vivir nuevas aventuras.

Un Legado en Escena

Lavié comparte que la pieza evoca la necesidad de ayudar a los demás, recordando que no se trata solo de lo que fueron, sino de lo que aún pueden ser. “No sé vivir de otra manera”, concluye con convicción, reflejando su amor por el arte y la escena.

Recuerdos y Reflexiones

Su trayectoria abarca desde sus inicios cantando tangos en Rosario hasta su ascenso en Buenos Aires, donde debutó en importantes programas de radio. “Era otra época, donde el tango era el corazón de nuestra cultura”, recuerda. Con el paso del tiempo, Lavié ha buscado reinventarse, adaptándose a las nuevas corrientes musicales sin perder su esencia.

Plataformas Internacionales y Reconocimiento

Desde el teatro hasta Broadway, Lavié ha demostrado que el tango tiene un lugar en el mundo. “El tango siempre fue exportable”, dice con orgullo, comentando su experiencia llevando la música argentina a diferentes rincones del planeta.

Anécdotas que Emocionan

Una de las memorias más entrañables para Lavié es su amistad con Anthony Quinn, quien le brindó consejos valiosos que lo acompañan hasta hoy. “Cuando tu cuerpo y mente estén listos, te encontrará”, le decía Quinn sobre un sueño que finalmente se hizo realidad.

Un Mensaje de Esperanza

Al concluir la entrevista, Lavié desea que quienes asistan a «Vamo’ Los Pibes» se lleven un mensaje vital: la vida no termina ante el cansancio, sino que siempre hay motivos para luchar por la felicidad. “Espero que se emocionen y valoren la entrega de los actores en el escenario”, finaliza, dejando una pieza fundamental de su legado artístico.