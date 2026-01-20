«Tata» Cedrón: el cuarteto legendario, poetas destacados y sabiduría de abuelo

Juan "Tata" Cedrón: Un Ícono del Tango Regresa a Buenos Aires

La voz del tango nunca se apaga. A sus 86 años, Juan "Tata" Cedrón regresa a los escenarios porteños junto a su amigo Miguel Praino, reviviendo la magia del Cuarteto Cedrón.

Juan «Tata» Cedrón, una figura fundamental del tango argentino, sigue vibrando con la música y la poesía que lo han acompañado a lo largo de su vida. Aún enérgico y apasionado, Cedrón no solo es un músico, sino un narrador de historias que reflejan la esencia de la cultura argentina.

Un Viaje Musical y Vital

Desde sus primeros pasos en los años sesenta, cuando ayudó a crear espacios icónicos como Gotán, Cedrón ha estado al frente de la música criolla y del tango. Después de tres décadas en Francia, donde enriqueció su carrera, ha vuelto a Buenos Aires para iniciar un nuevo capítulo junto a su cuarteto.

Regreso a las Raíces

Cedrón, quien se ha asentado nuevamente en la Reina del Plata, destaca la importancia de sus raíces. «Siempre regreso a Buenos Aires», comparte con entusiasmo. Este mes, presenta un espectáculo único en Hasta Trilce, donde revive el Cuarteto Cedrón junto a músicos talentosos como Daniel Frascoli y Miguel López. Esta serie de conciertos será una oportunidad excepcional para disfrutar de sus interpretaciones de clásicos poéticos y musicales que han marcado su vida.

Reviviendo Clásicos

“Armamos todo esto, pasamos por las mismas cosas, nos entendimos”, dice Praino de su larga amistad y colaboración musical. Juntos, han cosechado un legado que combina la poesía de autores como Gelman y Manzi con la música más representativa del tango, creando una conexión íntima con el público.

Un Homenaje a la Identidad Cultural

El nuevo espectáculo, titulado Siempre estoy llegando, no solo es un tributo a Troilo, sino también una reflexión sobre la identidad argentina. “Queremos rescatar nuestros personajes y la forma de cantar que hemos heredado. Es un diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo”, explica Cedrón.

Poesía y Música en el Escenario

El repertorio del Cuarteto Cedrón abarca letras que evocan historias profundas y memorables, como la de La austrialiana. “Le puse música de cumbia, y habla de una muerte simbólica en la tradición del tango”, relata Cedrón, integrando así ritmos modernos a sus obras clásicas.

El Futuro del Tango

Cedrón y Praino no solo celebran su pasado, sino que también miran hacia el futuro del tango. A pesar de los cambios culturales y musicales, Cedrón afirma que “los jóvenes músicos hoy están explorando de manera más abierta”. Este espíritu renovador es lo que mantiene viva la llama del tango, mostrando que cada generación encuentra su forma de expresarlo.

Detalles de la Presentación