Seguro Alimentario Innovador: La Solución Cordobesa para Proteger la Canasta Básica

Por primera vez, una cadena de supermercados en Argentina presenta un seguro alimentario destinado a respaldar a las familias a través de la alimentación en caso de que un trabajador sufra un accidente. Conoce más sobre esta valiosa iniciativa.

La cadena de supermercados Tadicor ha lanzado su Seguro Alimentario TAK, un plan innovador que combina la cobertura de alimentos y servicios médicos, enfocado en brindar apoyo a trabajadores tanto formales como informales en situaciones críticas.

La presentación del seguro, realizada por Santiago Tarquino, socio gerente de Tadicor, se llevó a cabo en el programa radial “Es Por Ahí”. Durante la entrevista, Tarquino destacó que “cuando alguien tiene un accidente, lo primero que se ve afectado es la alimentación”. Este comentario resalta la importancia de la iniciativa en un contexto de creciente vulnerabilidad económica.

Cobertura y Beneficios del Seguro

El seguro funciona mediante una suscripción mensual de $3.999. En caso de accidente que impida trabajar y con la presentación de un certificado médico, TAK envía un módulo alimentario diseñado para una familia tipo de cuatro miembros, con productos seleccionados en colaboración con nutricionistas de marcas reconocidas como Arcor, Molino Río de la Plata y Nestlé.

Además, el paquete incluye seguro de vida, asistencia médica virtual, urgencias odontológicas y descuentos en medicamentos. La idea es ofrecer un respaldo sólido a los hogares en momentos difíciles.

Transformaciones en el Comportamiento del Consumidor

Durante la charla, Tarquino explicó que el comportamiento del consumidor ha cambiado significativamente, en gran parte por la pérdida de poder adquisitivo. “Hoy la gente compra más según lo que realmente necesita”, afirmó, refiriéndose al ajuste en los hábitos de consumo y a la caída en la compra por precaución ante la inflación.

Un hallazgo notable es que actualmente solo el 15% de las transacciones se realizan en efectivo, mientras que el 85% se efectúan a través de medios electrónicos. Las tarjetas representan cerca del 70% y las billeteras virtuales un 20%, lo que refleja la creciente digitalización en las compras.

Una Estrategia de Precios con Enfoque en la Estabilidad

En respuesta a estas transformaciones, Tadicor se ha propuesto mantener precios estables, evitando promociones agresivas. “Queremos que el cliente encuentre una buena opción en cualquier momento del mes”, explicó.

Las ofertas que se manejan son el resultado de acuerdos específicos con proveedores, mientras que las promociones programadas mayoritariamente dependen de instituciones financieras y billeteras digitales.

Compromiso con la Industria Nacional

A pesar de la apertura a importaciones, Tadicor reafirma su compromiso con la industria nacional. “Seguimos priorizando a los proveedores locales”, afirmó Tarquino, señalando que los productos importados se consideran artículos de nicho y no forman parte de la canasta básica de consumo.

El Impacto del Seguro Alimentario TAK

Desde su lanzamiento, el Seguro Alimentario TAK ha alcanzado aproximadamente 1.000 suscriptores, con un ambicioso objetivo de 40.000 en el primer semestre. Gracias a su eficiente logística, la cadena puede ofrecer cobertura en casi todo el país.

Con esta iniciativa, Tadicor se posiciona como una respuesta privada a un problema estructural, garantizando lo esencial cuando el ingreso de una familia se ve interrumpido repentinamente. En un contexto de consumo restringido, la propuesta no solo busca vender productos, sino también ofrecer una herramienta de protección social sin precedentes en el sector supermercadista.