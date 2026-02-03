Miguel Ponce: “Las intervenciones más efectivas en mercados globales son las que parecen accidentes”

La reciente caída de los precios del oro y la plata ha desatado un intenso debate entre los expertos. Miguel Ponce, especialista en comercio internacional, profundiza en las fuerzas detrás de este fenómeno histórico y las implicancias para los mercados globales.

Miguel Ponce, experto en comercio internacional, compartió su análisis en Canal E sobre la oscura volatilidad que caracterizó a los mercados globales en enero. Aseguró que la caída del oro y la plata no fue resultado de factores técnicos, sino de una maniobra intencionada destinada a cubrir a grandes actores financieros.

Un Hito en la Historia Financiera

Para Ponce, lo ocurrido desde el último viernes de enero marcará un antes y un después en la economía: “Lo que estamos viviendo será estudiado en los libros de historia dentro de muchos años”, afirmó. Destacó que las intervenciones más efectivas en los mercados suelen disfrazarse de accidente.

La Narrativa Oficial vs. la Realidad

Mientras la versión oficial hablaba de una “corrección técnica” o “toma de ganancias”, Ponce enfatiza que los fundamentos económicos no anticipaban un desplome de este tipo: “Nada en la economía sugería lo que luego ocurrió”, remarcó.

El Giro Inesperado por Parte de los Mercados

El colapso comenzó tras la suspensión inexplicada de la cotización de la plata en la Bolsa de Futuros de Shanghái. “No hubo explicaciones y no tenía precedentes”, apuntó Ponce. A esto se sumó un aumento repentino en los márgenes de garantía en el mercado de Chicago, lo que provocó una caída abrupta.

La Caída Sin Precedentes

El resultado fue asombroso: “La plata se desplomó un 26% en una sola sesión y el oro un 17%, las caídas más profundas registradas hasta el momento”, subrayó Ponce, quien identificó a los beneficiados de esta situación como los grandes bancos como JP Morgan y HSBC, que enfrentaban pérdidas debido a sus posiciones cortas.

Un Contratiempo Previo a un Auge de Demanda

Ponce subrayó que este derrumbe ocurrió justo antes de un aumento estacional en la demanda física del oro. “Febrero iba a ser el momento perfecto para el consumo en regiones clave como India y China”, indicó. A pesar de la presión inicial, los mercados indios comenzaron a encontrar compradores, minimizando el colapso.

Realidad vs. Narrativa Oficial

Para Ponce, el 31 de enero no representó la caída definitiva del oro y la plata, sino un rescate para aquellos que habían apostado en su contra: “La historia oficial que nos cuentan es muy diferente de lo que realmente sucedió”, concluyó, dejando entrever la complejidad del mundo financiero actual.