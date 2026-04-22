Senadores del NEA proponen tarifa eléctrica reducida: hasta un 50% menos

Un grupo de senadores del Bloque Peronista ha presentado un ambicioso proyecto en el Congreso que pretende establecer tarifas eléctricas diferenciadas para el Norte Grande Argentino, con el fin de reducir los costos energéticos en diez provincias y asegurar un sistema de subsidios acorde con los ingresos de sus residentes.

Propuesta de un Régimen Federal de Tarifa Diferenciada

Esta iniciativa tiene como finalidad crear un Régimen Federal de Tarifa Diferenciada que abarcará a Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. El enfoque principal radica en asegurar el acceso a la electricidad a precios razonables, considerando las condiciones climáticas, geográficas y socioeconómicas de estas regiones.

Descuentos para sectores vulnerables

La propuesta contempla que los usuarios residenciales de bajos ingresos puedan beneficiarse con hasta un 50% de descuento en su tarifa, mientras que el sector medio recibiría una rebaja del 35%. Esta misma tarifa se aplicaría a entidades sin fines de lucro, incluyendo clubes y organizaciones comunitarias.

Un aspecto destacado de la propuesta es la eliminación de topes en el consumo subsidiado, lo que significa que las rebajas se aplicarán a toda la energía consumida en cada ciclo de facturación. También se establece un límite en futuros aumentos de tarifas, que no podrán exceder el Coeficiente de Variación de Salarios del INDEC ni el Índice de Precios al por Mayor.

Los usuarios sin acceso a gas natural domiciliario disfrutarán, además, de un IVA del 0%.

Financiamiento y regulación del proyecto

Los costos de este nuevo esquema estarán cubiertos por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas (FCT), sumados a contribuciones de las distribuidoras provinciales.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, será el encargado de la implementación y regulación, trabajando en conjunto con los entes reguladores locales.

Contexto socioeconómico y necesidad urgente

Durante la presentación, el senador José Mayans enfatizó la urgencia de la iniciativa, señalando un marcado deterioro salarial en el norte del país. «Hay familias que no pueden afrontar el costo de la electricidad; esto afecta tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas», expresó.

Por su parte, la senadora Lucía Corpacci criticó la eliminación de subsidios energéticos que agravan la situación en las provincias del norte, sobre todo debido a las elevadas temperaturas que suelen superar los 40 grados en verano.

Puntos clave y respaldo regional

El senador Jorge Capitanich destacó que el Norte Grande representa un tercio del territorio nacional y el 20% de la población, y que el proyecto aspira a ofrecer soluciones estructurales basadas en una valoración equitativa de ingresos, excluyendo a aquellos que superen ciertos niveles patrimoniales.

La iniciativa está respaldada por legisladores de diversas provincias, consolidando la intención de avanzar hacia una política energética diferenciada, que se articula en un texto que reúne 20 puntos clave, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en el norte argentino.