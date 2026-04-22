Giacomini critica la política monetaria de Milei: «Un mamarracho»

La situación económica de Argentina sigue siendo un tema candente, según el economista Diego Giacomini, quien atribuye la persistente inflación a la pérdida de credibilidad del gobierno y una política monetaria desorganizada.

¿Por Qué No Disminuye la Inflación?

Diego Giacomini sostiene que, a pesar de las políticas contractivas implementadas durante los últimos diez meses, resulta inesperable que la inflación no baje. «Bajo condiciones normales, una política así debería dar frutos, pero la realidad es diferente», afirmó.

El economista atribuye esta anomalía a la falta de reputación y credibilidad del gobierno, señalando que «su enfoque en la política monetaria ha sido un completo desatino». Durante su participación en “De acá en más” en Urbana Play, expuso su crítica a la gestión económica actual.

Un Banco Central Dependiente

Giacomini no escatima en críticas al Banco Central, asegurando que su dependencia del poder político es más evidente que en ninguna otra parte del mundo. «El presidente controla el BCRA de manera directa», señaló, lo que impide una estrategia monetaria efectiva y autónoma.

Recalca que la gestión actual se caracteriza por constantes cambios en la política monetaria, sin una dirección clara. «En 27 meses, han cambiado de rumbo cuatro veces, lo que refleja un caos total», agregó con preocupación.

Errores en la Estrategia Cambiaria

Giacomini argumenta que basar el control de la inflación en el tipo de cambio es un «error intelectual». Esta estrategia solo ha generado mayores complicaciones en un contexto ya complejo, que requiere un enfoque más metódico y fundamentado.

El Surge de Karina Milei

Al referirse a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, el economista aseguró que su ascenso comenzó tras su salida en septiembre de 2020. «Parece que la desconfianza personal ha reducido su círculo a su hermana, lo que explica su influencia actual», comentó.

Para Giacomini, este fenómeno ilustra una problemática mayor dentro de la política argentina, donde las posiciones de poder a menudo son ocupadas por personas sin la preparación necesaria. «La gente capaz prefiere permanecer en el ámbito privado», concluyó.