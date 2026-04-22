“Felicidades” debuta en Netflix: la exitosa comedia argentina de teatro lanza su tráiler.

La película Felicidades, dirigida por el aclamado Álex de la Iglesia, se prepara para llegar a Netflix, después de ser un gran éxito teatral en Buenos Aires. Esta historia, que entrelaza humor negro y tensiones familiares, promete llevar al espectador a una montaña rusa de emociones.

Un Cumpleaños Que No Saldrá Como Esperabas

Con un anticipo llamativo, Netflix Argentina presentó el primer tráiler de esta esperada adaptación. “Presiento que este festejo de cumpleaños se va a poner raro”, es la advertencia que establece el tono de la trama, donde lo cotidiano se mezcla con situaciones absurdas y grotescas.

Un Proyecto Innovador

Esta película marca la primera colaboración de De la Iglesia con una producción argentina para la reconocida plataforma. Junto a Mariano Pensotti, que escribió la obra original, el director expresó su entusiasmo: “Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos”.

Un Reparto Estelar

El elenco incluye a grandes nombres como Adrián Suar y Griselda Siciliani, junto a otros talentos notables como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea y la participación especial de Diego Capusotto. Este conjunto, en su mayoría proveniente del elenco teatral, potencia la química en pantalla y mantiene intacta la esencia de la historia.

Una Trama Que Captura la Esencia de la Celebración

La narrativa se centra en un marido que intenta sorprender a su esposa organizando un cumpleaños perfecto. Sin embargo, el plan se ve interrumpido por la llegada de un médium, revelando secretos ocultos y desatando el caos en la noche.

Crisis en la Celebración

A medida que avanza la velada, los invitados se ven atrapados en una serie de eventos que los confrontan con sus propias verdades. La casa se convierte en un escenario viviente, mientras los personajes buscan redención en medio de la risa y lo grotesco.

El Impacto del Teatro y su Adaptación Cinematográfica

Estrenada en mayo de 2024 en el Teatro El Nacional, Felicidades se convirtió en un fenómeno, con más de 50 mil espectadores durante sus primeras funciones, notoriedad que ahora intenta replicar en la pantalla. La obra abordaba de forma honesta las tensiones que pueden surgir detrás de cualquier celebración conyugal, una temática que permanece intacta en esta nueva versión.

Un Humor que Atrapa

Con la frase “El humor es el lenguaje más honesto que conozco”, De la Iglesia establece el tono que rodea Felicidades, una obra que busca incomodar, hacer reír y exponer las complejidades de las relaciones humanas. Netflix ha confirmado que la película estará disponible hacia fin de año, prometiendo ser uno de los grandes títulos de cierre de temporada y un deleite para los amantes del cine argentino.