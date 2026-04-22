Victoria Villarruel renuncia a asistir a la misa con el Papa Francisco

En un gesto que ha capturado la atención política, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no asistir a la ceremonia en homenaje al Papa Francisco, a un año de su fallecimiento, priorizando su conexión con la gente. Su ausencia refleja tensiones dentro del oficialismo y una clara postura ante la politización del evento.

Decisión Personal de Villarruel

La vicepresidenta, al no presentarse en la Basílica de Luján donde se llevó a cabo el evento central, no fue víctima de un imprevisto, sino que tomó la decisión de mantenerse alejada y expresó su preferencia por estar entre ciudadanos comunes. «La política se mezcla con recuerdos importantes; yo elijo la humildad», señaló Villarruel.

Un Homenaje Politizado

A pesar de que otros funcionarios del gobierno de Javier Milei, como Manuel Adorni y Martín Menem, confirmaron su asistencia, Villarruel argumentó que el acto reverencial había sido despojado de su esencia. “Sentí que la misa se había politizado”, declaró, expresando su desaprobación con respecto a la presencia de la “casta política” durante la ceremonia.

Coherencia en su Elección

La ausencia de Villarruel se presentó como un acto de coherencia personal. «Quiero estar entre mis compatriotas», reafirmó, al tiempo que criticaba el uso político de la figura del Papa Francisco. Esta postura ha sido interpretada por fuentes cercanas como un rechazo a convertir un homenaje en un acto político.

Una Celebración Alternativa

Lejos de permanecer al margen, Villarruel eligió asistir a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos en Almagro, un lugar significativo por ser el sitio de bautismo de Jorge Bergoglio. En un ambiente menos ostentoso, se reunió con un pequeño grupo, rezó con los asistentes y buscó un contacto más genuino.

Una Homenaje Íntimo

Su entorno describió esta elección como una celebración sin grandes estridencias, alejándose de la «politiquería de casta», y subrayando su deseo de recordar a Francisco de una manera más personal. Villarruel reafirmó su propósito manifestando: «Hoy es el día del Papa Francisco, quiero reconocer su legado vital para los argentinos.»

Tensiones Internas y Narrativas Propias

Este episodio destaca las diferencias dentro del oficialismo, evidenciando cómo un acto religioso puede transformarse en un campo de batalla política. La decisión de Villarruel no solo separa su figura de la del gobierno, sino que también refuerza su intención de presentar una narrativa alternativa sobre el legado del Papa, distanciándose de cualquier apropiación partidaria.