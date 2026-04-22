Bitget añade token de OpenAI: ¿Qué significa esto?

La plataforma de intercambio Bitget lanza su innovador token de OpenAI, facilitando el acceso a inversiones previas a la salida a bolsa de una de las compañías más influyentes en inteligencia artificial.

Bitget, la principal plataforma de intercambio universal del mundo, ha añadido OpenAI como la segunda cotización en su exclusivo programa IPO Prime, abriendo las puertas a una de las empresas más prominentes en el ámbito de la inteligencia artificial.

Emitido en la cadena de bloques Solana por el regulador asociado Republic, el token preOPAI está diseñado para seguir de cerca el rendimiento de OpenAI en el futuro entorno bursátil.

Con un umbral de entrada accesible de solo 100 dólares, este nuevo activo reduce significativamente las barreras de inversión previas a la salida a bolsa, antes reservadas a inversores institucionales.

El lanzamiento se lleva a cabo en un contexto de creciente interés a nivel global por la inteligencia artificial, donde la afluencia de capital hacia empresas del sector ha alcanzado niveles históricos.

Una Oportunidad de Inversión Revolucionaria

A diferencia de las inversiones pre-IPO tradicionales, que suelen requerir largos períodos de espera y con una liquidez escasa, preOPAI permite a los usuarios negociar activamente sus posiciones desde el momento de su distribución, no siendo necesario esperar a que se materialice un evento de cotización para obtener rentabilidad.

Aproximadamente seis meses tras la salida a bolsa, los inversores tendrán la opción de canjear sus tokens por activos vinculados a acciones o USDT, proporcionándoles una vía clara para la liquidación.

La introducción de preOPAI sigue al exitoso lanzamiento de preSPAX, relacionado con SpaceX, y refuerza el compromiso de la plataforma con la expansión del programa IPO Prime, priorizando la estructura y la liquidez por encima de la velocidad de implementación.

Innovación en el Acceso a los Mercados

El CEO de Bitget, Gracy Chen, destacó que «la forma en que las personas acceden a los mercados está evolucionando». La empresa se propone desarrollar un sistema donde varios tipos de activos y oportunidades coexistan en un solo lugar, eliminando de esta forma las limitaciones de las estructuras antiguas.

«Estamos construyendo el futuro de las finanzas en Bitget, donde la diversidad y accesibilidad son claves», agregó Chen.

Este enfoque permite la estructuración de activos digitales de manera que reflejen resultados económicos, en lugar de depender de la propiedad directa de acciones, creando una base más sólida para la exposición tokenizada en inversiones pre-IPO.

Con esta estrategia, el programa IPO Prime de Bitget se expande continuamente, integrando criptoactivos y tradicionales en una sola plataforma, facilitando así la asignación de capital en diferentes fases de oportunidad a los usuarios.