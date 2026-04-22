Naomi Watts lidera el elenco de ‘Margot & Rudy’, la historia de una icónica pareja de bailarines

La película retratará la compleja relación entre Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev, un romance que marcó la época dorada del ballet.

Los Ángeles (EE.UU.) – Naomi Watts se unirá al bailarín ucraniano Alexandr Trush para dar vida a ‘Margot & Rudy’, una esperada película que explora la célebre relación entre los bailarines Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev, según lo anunciado por Deadline.

Un Romance Legendario en el Escenario

Dirigida por Anthony Fabian, la cinta abordará la apasionante historia de amor entre Margot Fonteyn, reconocida como la mejor bailarina de Occidente, y el joven y audaz Rudolf Nureyev, un desertor soviético de tan solo 23 años que cambió el ballet para siempre. A los 42 años, Fonteyn se encuentra con Nureyev, y juntos desatan una química electrizante en el escenario que los catapulta a la fama en los vibrantes años sesenta.

Complicaciones en el Amor y la Danza

La sinopsis oficial destaca que, aunque unidos en el escenario, su vínculo se ve ensombrecido por el matrimonio de Fonteyn y la relación romántica de Nureyev con otra bailarina. «Para preservar su conexión, arriesgarán todo por un ballet decisivo, porque el único lugar donde pueden estar verdaderamente juntos es sobre el escenario», se menciona en el resumen de la película.

Un Elenco Estelar

Además de Watts y Trush, el elenco incluye figuras como Richard E. Grant, el mexicano Demián Bichir y Harriet Walter. La responsabilidad del guion recaerá en manos de Olivia Hetreed, quien aportará su visión a esta emotiva historia de amor y pasión por la danza.

Con su formación en ballet y su pasión por las artes, Watts está lista para dar vida a este icónico personaje, mientras que Trush, actual bailarín principal del Ballet de Hamburgo, aportará su experticia al proyecto.