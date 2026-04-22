Lufthansa cancela 20,000 vuelos por el aumento de precios del combustible

La aerolínea alemana Lufthansa se prepara para cancelar 20,000 vuelos de corta distancia en los próximos meses, una decisión impulsada por el dramático aumento del precio del combustible para aviones. Esta situación afectará a miles de viajeros en Europa.

La Razón Detrás de las Cancelaciones

Lufthansa ha confirmado que el notable aumento en los costos del combustible, que se ha duplicado debido a tensiones internacionales, ha llevado a la aerolínea a replantear su operativa. La situación en Medio Oriente, marcada por el conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, ha interrumpido la producción y el transporte de combustible, generando una crisis en el abastecimiento.

Afectación Generalizada

No solo Lufthansa enfrenta este dilema; otras aerolíneas como KLM y Delta también han comenzado a rescindir vuelos temporalmente o a aumentar los precios de los billetes, trasladando los costos a los pasajeros. Los expertos advierten que esta tendencia puede intensificarse, sugiriendo que las tarifas seguirán al alza y que más vuelos podrían ser cancelados.

El Golfo: Fuente Crítica de Combustible

La región del Golfo es esencial para el abastecimiento de combustible de aviación, representando cerca del 50% de las importaciones de Europa. La mayor parte de este suministro transita por el estrecho de Ormuz, que ha sido restringido por Irán como respuesta a los recientes ataques militares.

Medidas de Ahorro y Suspensiones de Rutas

Consciente de la situación, Lufthansa ha comunicado que esta serie de cancelaciones les permitirá ahorrar aproximadamente 40,000 toneladas métricas de combustible. Las rutas afectadas incluyen destinos como Heringsdorf, Cork, Gdańsk, y otros. Los pasajeros con pasajes en vuelos cancelados recibirán un reembolso o serán reubicados en vuelos de sus empresas asociadas, como SWISS y Austrian Airlines.

Un Futuro Incierto para la Aviación en Europa

La Agencia Internacional de la Energía ha reiterado que Europa podría experimentar una crítica falta de combustible en un futuro cercano, aunque las autoridades del Reino Unido han asegurado que no hay interrupciones en el suministro por el momento. Para abordar esta situación, la Unión Europea implementará un observatorio de combustibles para monitorear la producción y el abastecimiento.

Adaptaciones Necesarias

Lufthansa está revisando su programación europea para adaptar su operativa a esta nueva realidad, buscando mantener accesibilidad en su red global, especialmente para vuelos de largo recorrido, pero en condiciones más eficientes. La compañía ya ha decidido acelerar el cierre de ciertas operaciones, como sus vuelos de CityLine, y la reducción de su flota.