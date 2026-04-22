Detenido un argentino en Río por insultar a trabajadora de app en supermercado

Racismo en Río: Un Argentino Detenido por Agredir a una Trabajadora

Un nuevo episodio de racismo sacude a Río de Janeiro, donde un argentino fue arrestado tras insultar a una joven trabajadora. Este incidente resalta una preocupante tendencia de discriminación en la ciudad brasileña.

La polémica se desató en un supermercado de Copacabana, donde José Luis Haile, un hombre de 67 años, fue apresado por lanzar insultos raciales a Samara Rodrigues de Lima, una trabajadora de aplicaciones que estaba recogiendo varios pedidos de delivery.

El Escalofriante Enfrentamiento en la Caja

El conflicto comenzó cuando Haile se mostró impaciente por las demoras en la caja, dirigiéndose de manera agresiva a la joven de 23 años. A pesar de sus protestas, el argentino continuó con comentarios despectivos, refiriéndose a ella con expresiones ofensivas.

Intervención Oportuna y Arresto

Un compatriota argentino, Juan Esteban García, fue testigo del altercado y decidió intervenir, denunciando el acto de racismo ante las autoridades. Esto motivó el arresto inmediato de Haile, quien fue presentado ante la justicia y se le decretó prisión preventiva tras la audiencia correspondiente.

Un Argentino en Brasil

Residente en Brasil desde hace dos años, Haile vive en Río de Janeiro haciendo trabajos como vendedor ambulante y compartiendo su vida en redes sociales. En varias publicaciones, se le puede ver trabajando con un carrito decorado con la camiseta de Boca Juniors, mientras busca integrarse a la cultura carioca.

Antecedentes y Reacciones

Este no es el primer incidente de Haile en el que se ve involucrado. En 2018, fue detenido en La Plata por agredir a un vendedor ambulante, lo que añade una capa más oscura a su historial. Sobre el reciente ataque, García comentó en medios locales la necesidad de actuar con firmeza contra el racismo, un fenómeno que, según su testimonio, continúa afectando a muchas personas.

Un Llamado a la Reflexión