INDEC reporta una caída del 2,6% en la actividad económica de febrero

La economía argentina mostró un comportamiento diverso en febrero de 2026, con cifras que reflejan tanto sectores en crecimiento como otros en declive, según el último informe del INDEC.

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) reveló una disminución del 2,1% interanual y un retroceso del 2,6% en comparación con enero, en su medición ajustada por estacionalidad. Estos datos sugieren un escenario complejo para la economía nacional.

Incrementos Notables en Sectores Clave

A pesar de las caídas generales, ocho sectores que forman parte del EMAE mostraron aumentos. La pesca lideró el crecimiento con un sobresaliente 14,8%, acompañada por la explotación de minas y canteras que creció un 9,9%. Estas áreas están demostrando un dinamismo que contrasta con el panorama general.

Contribuciones Positivas

La explotación de minas y canteras, con un 9,9%, se convirtió en el principal motor del crecimiento interanual del EMAE, seguido por el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que mostró un incremento del 8,4%. Juntos, ambos sectores aportaron 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, reflejando su importancia en el contexto económico actual.

Desafíos en Otros Sectores

Sin embargo, la situación no es uniforme. Siete sectores reportaron descensos en comparación interanual, destacándose la industria manufacturera, que sufrió una caída del 8,7%, y el comercio mayorista y minorista, que se contrajo un 7,0%. Estos dos sectores en particular restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, subrayando los desafíos que enfrenta la economía.

A medida que avanzamos en los próximos meses, será fundamental observar cómo estos sectores se adaptan y evolucionan en un contexto tan cambiante.