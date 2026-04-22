Top 10: Las películas más vistas en Netflix Colombia, con ‘Embestida’ en el primer lugar

Descubre las producciones más populares que están conquistando a los colombianos esta semana en Netflix. ¡Prepárate para encontrar tu próxima maratón!

Top 10 de Películas en Netflix Colombia del 13 al 19 de Abril

Netflix actualiza constantemente su ranking de las películas más vistas en Colombia, ofreciendo una mirada precisa a las elecciones de los usuarios. Del 13 al 19 de abril, la lista presenta una mezcla de nuevos estrenos y títulos que han mantenido su popularidad con el tiempo.

Éxitos de la Semana Anterior

La semana pasada, del 6 al 12 de abril, “Embestida” encabezó el ranking, seguido por “Misión: Imposible – La sentencia final” y “Comer, rezar, ladrar”. Estos títulos continúan capturando la atención del público, resaltando las preferencias cinematográficas de los colombianos.

El Impacto de Netflix en el Consumo Audiovisual

El listado semanal no solo muestra lo más visto, sino que también evidencia tendencias culturales y cambios en los gustos. Netflix se ha consolidado como la plataforma líder en el consumo de contenido audiovisual, transformando la forma en que disfrutamos de películas y series. Esta dinámica semanal refleja cómo la variedad de géneros y estilos narrativos logra conectar con diferentes audiencias.