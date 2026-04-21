SHORTA: La app de series verticales que busca $20 millones para su expansión en LATAM

Con una inversión inicial de 5 millones de dólares, SHORTA se propone redefinir el panorama del streaming en Latinoamérica, orientándose hacia una oferta de series originales en formato vertical.

Una nueva era para el consumo audiovisual. La forma en que consumimos contenido está en plena transformación, impulsada por la creciente popularidad de los dispositivos móviles y la inclusión de tecnologías innovadoras. En este entorno, tres emprendedores argentinos—Armando Bo, Tomás Escobar y Ariel Arrieta—han creado SHORTA, la primera plataforma de series originales en formato vertical en la región.

“Nos dimos cuenta de que los hábitos de consumo audiovisual están cambiando drásticamente: el uso del móvil está en auge y cada vez se prefiere el formato vertical. Era necesario contar con una plataforma que se tomara en serio este nuevo enfoque para el contenido original”, afirma Ariel Arrieta, cofundador y presidente de SHORTA.

Un Contenido que se Adapta a Nuevas Audiencias

SHORTA ofrece series de ficción originales diseñadas específicamente para ser vistas en dispositivos móviles, con un formato optimizado de 9:16. Su catálogo diversificado incluye géneros como terror, comedia, romance, drama y thriller, garantizando algo para todos los gustos.

Los fundadores señalan que el modelo tradicional de producción enfrenta serios desafíos. “La idea es innovar en cómo se crea, distribuye y monetiza el contenido”, explica Tomás Escobar.

Cada serie cuenta con un promedio de 40 episodios, cada uno de 1 a 3 minutos.

Modelo de Negocio Único

SHORTA opera mediante un modelo freemium, ofreciendo una suscripción mensual a partir de $4.900 para disfrutar de contenido sin anuncios. Alternativamente, los usuarios pueden acceder a las series de forma gratuita y desbloquear nuevos episodios visualizando anuncios.

La plataforma se posiciona como un innovador motor de financiamiento, asumiendo la inversión, pero dejando la producción en manos de terceros como creadores y productoras. Con más de 50 series en proceso, SHORTA no busca ser masiva, sino relevante, lanzando dos nuevas series semanalmente.

“SHORTA ocupa un espacio único: ofrece ficción original con guion y arcos narrativos, todo diseñado desde cero para el celular y el ritmo de vida actual”, enfatizan los emprendedores.

Planes de Expansión en el Mercado Audiovisual

La creación de SHORTA requirió 5 millones de dólares en una etapa inicial, destinada al desarrollo tecnológico y a la producción de series. De cara al futuro, los fundadores esperan levantar 20 millones de dólares en una ronda de financiamiento Serie A para:

Escalar su contenido

Fortalecer su equipo

Incrementar la adquisición de usuarios

Consolidar su presencia en la región

“Nuestra estrategia es clara. Priorizar la construcción de un producto sólido junto con una narrativa atractiva para luego acelerar nuestro crecimiento y establecer una nueva categoría de entretenimiento móvil”, concluye Arrieta.

De forma paralela, la compañía tiene como meta alcanzar las 100 series originales en Argentina para 2026, y limitarse a 500 títulos en toda América Latina para finales de 2027, enfocándose en los mercados hispanohablantes con mayor penetración móvil.

“Continuaremos incorporando directores, guionistas y productoras que deseen explorar el formato vertical con la infraestructura de una plataforma dedicada”, concluyen los creadores de SHORTA.