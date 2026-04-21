Chaco en Emergencia por Lluvias: Capitanich Pide Ayuda a Nación y el PJ Propondrá Ley Integral

Las intensas precipitaciones en Chaco han dejado a varios pueblos bajo agua y han dificultado la circulación, lo que ha impulsado a las autoridades a solicitar medidas urgentes para abordar esta grave situación.

Las últimas lluvias en la provincia del Chaco han alcanzado niveles récord, provocando inundaciones masivas y complicaciones para los residentes. El senador Jorge Capitanich ha solicitado al Gobierno nacional la declaración de emergencia hídrica mientras que el Frente Chaqueño trabaja en una propuesta más integral para enfrentar esta crisis.

Precipitaciones Sin Precedentes en Chaco

Las cifras son alarmantes: en El Espinillo se reportaron 320 milímetros de lluvia, mientras que otras localidades como Juan José Castelli, Pampa del Indio y Miraflores también sufrieron con acumulaciones significativas. Este fenómeno, concentrado en pocas horas, ha superado la capacidad de drenaje del suelo, causando inundaciones generalizadas y el aislamiento de varias localidades.

Capitanich: Emergencia y Asistencia Inmediata

El senador Capitanich ha propuesto un proyecto para que se declare la emergencia hídrica en áreas severamente afectadas como Castelli y El Espinillo. “Las lluvias han descargado en horas lo que normalmente caería en meses”, destacó el legislador.

La iniciativa busca activar el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, para enviar recursos esenciales como unidades sanitarias móviles y equipos de bombeo. También exige un levantamiento técnico de daños y financiamiento para restaurar la infraestructura hídrica, resaltando que “sin una ayuda inmediata, muchas familias no podrán recuperarse”.

Propuesta Provincial por 180 Días de Emergencia

Simultáneamente, el Interbloque Frente Chaqueño ha presentado un proyecto para declarar una emergencia integral en todo el territorio provincial por un periodo de 180 días, prorrogable según la evolución de la situación.

Este proyecto incluye garantias de asistencia a las familias afectadas y la reactivación de servicios esenciales. Entre las medidas adicionales se prevén centros de evacuación, reparto de agua y alimentos, y subsidios para ayudar a los pequeños productores a recuperar sus operaciones.

El diputado Nicolás Slimel enfatizó que “no es solo una cuestión de declarar la emergencia, sino de dar al Estado los recursos necesarios para atender a las familias y proteger nuestra producción local”.