Turandot Reinventada: Soprano Trans Protagoniza la Ópera por Primera Vez

La aclamada ópera Turandot, del renombrado compositor Giacomo Puccini, se presentará en el Teatro Avenida los días 26 y 27 de junio y el 4 de julio a las 20:30 h. Esta nueva adaptación fusiona la tradición lírica con una perspectiva moderna y transformadora.

Un Hito para la Ópera

Estrenada en el centenario de su debut en La Scala de Milán, *Turandot* inicia un nuevo capítulo en su historia con esta versión impulsada por Clásica del Sur y Sol Producciones S.R.L.

María Castillo de Lima: Pionera en el Escenario

Esta producción marca un momento clave con la participación de María Castillo de Lima, quien se convierte en la primera soprano trans en asumir el icónico papel de la princesa. Su interpretación no solo resalta su notable técnica vocal, sino que también redefine el rol desde una visión contemporánea.

Una Narrativa Emocionante

La obra relata la historia de Turandot, una princesa inflexible que jura no ceder a ningún hombre tras un episodio trágico de su pasado. Para acceder a su mano, los pretendientes deben responder a tres difíciles enigmas, con un destino mortal para quienes fracasan.

Calaf y el Desafío del Amor

Cuando Calaf, un príncipe exiliado, llega a Pekín, se siente atraído por la belleza y la misterio de Turandot. Contra todos los presagios, decide enfrentarse a los enigmas y, sorprendentemente, los resuelve. Sin embargo, su victoria desencadena una lucha interna en Turandot, quien teme perder su libertad.

Una Noche de Tensión y Revelaciones

En un giro inesperado, Calaf le plantea a Turandot un nuevo desafío: deberá descubrir su nombre antes del amanecer, o él aceptará su muerte. Así, Buenos Aires se sumerge en una atmósfera electrizante, donde incluso la célebre aria *Nessun Dorma* resuena como un símbolo de esperanza.

Actos de Amor y Sacrificio

En la búsqueda de su nombre, Liù, una joven esclava que ama en secreto a Calaf, elige sacrificarse antes que traicionar su identidad. Su trágico destino conmueve incluso a la fría Turandot, lo que le lleva a una transformación inesperada.

Un Final Impactante

En el clímax de la historia, Calaf, en un acto de nobleza, revela su nombre a Turandot. Ante este gesto de entrega, la princesa, finalmente, reconoce su verdadero amor. En un desenlace conmovedor, declara que el nombre del príncipe es Amor.

Entradas Disponibles

Las entradas para esta experiencia única están disponibles a través de Ticketek. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir este clásico desde una nueva perspectiva!