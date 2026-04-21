Cómo Construir un Historial Financiero Sólido para Acceder a un Crédito Hipotecario

Con el acceso a la vivienda propia cada vez más complicado en Argentina, comprender cómo navegar el sistema financiero se vuelve fundamental. A continuación, te presentamos consejos clave para mejorar tus posibilidades de obtener un crédito hipotecario.

El camino hacia la vivienda propia está lleno de desafíos, especialmente debido a los nuevos requerimientos del sistema financiero. Como menciona la experta Elisabet Piacentini, contar con un perfil crediticio sólido es esencial para que tu solicitud de crédito tenga éxito. «La falta de antecedentes financieros puede dificultar tu evaluación», advierte Piacentini.

La Importancia del Historial Financiero

Muchos piensan que no tener un historial crediticio es ventajoso, pero esto no siempre es cierto. De hecho, un historial, aunque sea básico, puede ser beneficioso. «Es recomendable tener al menos una tarjeta de crédito con un límite moderado y utilizarla de forma responsable», recomienda Piacentini. Esto ayuda a construir credibilidad ante los bancos.

Cómo Afecta tu Comportamiento Reciente

Los bancos no solo examinan tu historial, sino también tu comportamiento reciente. Si has estado solicitando créditos de manera excesiva, eso puede perjudicar tu score. Piacentini aclara: «Estar ansioso por conseguir un préstamo puede no ser bien visto y afectar tu evaluación». Esto es especialmente importante al solicitar un crédito hipotecario, ya que el uso excesivo de préstamos personales puede ser visto como un signo de sobreendeudamiento.

El uso de tarjetas de crédito también es determinante. Mantener un consumo equilibrado es clave: «Usar el 30-40% de tu límite de tarjeta es ideal, pero utilizar el 95% puede ser riesgoso», afirma la especialista.

Factores que Mejoran las Posibilidades de Aprobación

Las estadísticas indican que solo 2 de cada 10 solicitudes de crédito son aprobadas, lo que evidencia la rigurosidad de los bancos. Una de las maneras más efectivas de mejorar tus posibilidades es mantener una buena relación con la entidad financiera. «Aquellos que solicitan un crédito hipotecario en el mismo banco donde tienen su sueldo depositado suelen recibir mejores condiciones y tasas», explica Piacentini.

Además, suma ingresos familiares para calificar. «Algunos bancos permiten incluir hasta cuatro ingresos, lo cual puede facilitar la obtención de un préstamo», señala. Sin embargo, es crucial recordar que el compromiso de pago recae en el titular del crédito, por lo que debe hacerse con responsabilidad.