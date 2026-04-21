Zdero Visita Castelli y Activa Operativo ante Inundaciones en Varias Ciudades

Las precipitaciones que superaron los 235 milímetros han dejado a varios barrios de Chaco en estado crítico. En medio de esta situación, el gobernador Leandro Zdero se encuentra al frente de un operativo de asistencia en las comunidades más afectadas, particularmente en Juan José Castelli.

Operativo de emergencia en acción

Con barrios completamente anegados, el Gobierno del Chaco ha implementado un plan de acción en colaboración con diversas áreas del Estado. Zdero destacó: “Estamos aquí para acompañar a cada familia en este momento tan difícil. La prioridad es brindar asistencia efectiva y respuestas rápidas”.

La estrategia de emergencia abarca un equipo interministerial que incluye a ministros, legisladores y especialistas. Su enfoque principal es evaluar daños, ofrecer asistencia directa y coordinar esfuerzos con los intendentes de cada localidad.

Recursos y logística para mitigar la crisis

En Castelli, se están llevando a cabo múltiples iniciativas, desde la entrega de ayuda humanitaria hasta el monitoreo de la situación social. La colaboración de la Administración Provincial del Agua (APA) y otras entidades es fundamental en estos esfuerzos.

Las tareas han sido reforzadas con unidades de Vialidad Provincial y se han instalado bombas de extracción para acelerar el drenaje en áreas críticas. Zdero afirmó: “No dejaremos solos a nuestros vecinos; estamos utilizando todos los recursos disponibles”.

Asistencia sanitaria en centros de evacuación

El Ministerio de Salud ha intensificado su presencia en los centros de evacuación, donde equipos médicos garantizan la atención primaria y el seguimiento de pacientes. Se han destacado seis centros en Castelli, donde personal de enfermería realiza controles regulares y coordina traslados al hospital si es necesario.

Compromiso constante con la comunidad

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, subrayó la importancia de estar presentes en el terreno: “Vamos a garantizar atención continua y soluciones inmediatas para la población afectada”. Esta tarea se intensifica en un contexto de inundaciones que han dejado comunidades aisladas y hogares dañados.

Desde el Gobierno provincial han reiterado su compromiso de continuar trabajando hasta que la situación se normalice. Zdero concluyó: “Lo esencial es actuar rápido y estar cerca de la gente para ofrecer soluciones concretas”.