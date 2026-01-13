Sin preocupaciones: No estoy imputado

En plena controversia sobre la corrupción en la AFA, el presidente Claudio "Chiqui" Tapia aprovecha sus días en Mar del Plata para responder a las acusaciones que lo rodean, asegurando que se trata solo de una campaña mediática.

Las Declaraciones de Tapia desde las Playas de Mar del Plata

Claudio Tapia, presidente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), rompe el silencio mientras disfruta de sus vacaciones en Mar del Plata. Asegura que las acusaciones relacionadas con una posible corrupción en la entidad son solo “un ataque mediático”. Según él, “son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”.

Reacciones a las Investigaciones sobre la AFA

En respuesta a la creciente investigación sobre desvíos de fondos, Tapia se manifestó sorprendentemente sereno, afirmando: “No estoy imputado”. Sin embargo, esta afirmación contrasta con las investigaciones en curso que lo vinculan con irregularidades financieras junto al tesorero Pablo Toviggino y Javier Faroni.

¿Realmente está fuera de peligro?

Pese a su argumento de tranquilidad, las evidencias indican que Tapia sí enfrenta cargos por presunta retención indebida de tributos que ascienden a $19.000 millones, según lo informado por la Fiscalía. Estas acusaciones ponen en juego su posición dentro de la AFA.

Popularidad en Medio del Escándalo

Lejos de dejarse afectar por las investigaciones, Tapia se enfoca en la élite de popularidad que ganó tras la victoria de la Selección Argentina en Qatar 2022. “Esta es la verdad”, declaró al comentar cómo los aficionados le piden autógrafos y fotos. “Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos” añadió, resaltando su conexión con el público.

Las Consecuencias de la Investigación

Aunque Tapia intenta restarle importancia a la controversia, la Justicia avanza en su propio criterio, siguiendo la pista de los fondos que la AFA manejó desde el Mundial. Se investigan las razones detrás de la compra de una mansión en Pilar, relacionada con el tesorero Toviggino, así como las inconsistencias en los balances que superan los 450 millones de dólares.

Aclaraciones sobre el Hospital de Bahía Blanca

La AFA también se ve envuelta en polémica tras acusaciones de no haber entregado 108 millones de pesos recaudados por un evento solidario. En respuesta, Tapia y su equipo acusan a la prensa de difamación, a pesar de que existan documentos que contradicen su versión.

La situación se complica mientras la AFA y el Hospital Penna sostienen visiones contradictorias sobre el estado de las transferencias recibidas. La controversia sigue sumando adeptos y cuestionamientos, lo que añade más presión sobre la institución y sus líderes.