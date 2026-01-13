El cierre del dólar blue: lunes 12 de enero de 2026

El 12 de enero nos trae precios relevantes del mercado informal y oficial, con cifras que son esenciales para entender la situación económica actual en el país.

Hoy, el real en el mercado informal se cotiza alrededor de $276,75 para la compra y $287,75 para la venta, una referencia importante a tener en cuenta.

Un año complicado para la microeconomía

De acuerdo con el Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial está marcado hoy en $273,32 para la venta y $272,91 para la compra.

Además, el real tarjeta, utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de $369,20 para la venta, aplicándose a los consumos con tarjeta de crédito o débito en el extranjero.

Cotización del Dólar y Euro en el Mercado Paralelo

En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra hoy a $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta.

Las ventas minoristas en caída

Según el BNA, el dólar oficial cierra hoy a $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

En cuanto al euro blue, este lunes se cotiza a $1.728,84 para la compra y $1.752,12 para la venta. Mientras que el euro oficial está a $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.