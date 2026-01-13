Una niña de 10 años muere por Hantavirus en General Belgrano

Una niña de diez años ha perdido la vida en General Belgrano debido a una infección por Hantavirus, sumándose a un preocupante aumento de casos en la provincia de Buenos Aires.

La pequeña, identificada como Mía Rodríguez, residía en Paraje Chas y falleció el 8 de enero tras contraer el virus que se transmite por contacto con roedores. Este es el tercer deceso relacionado con esta enfermedad en la región en lo que va del año.

El Municipio de General Belgrano confirmó la causa de su muerte tras realizar un seguimiento exhaustivo en colaboración con las autoridades sanitarias provinciales, afirmando que se están implementando medidas epidemiológicas para controlar el foco y prevenir nuevos contagios.

Contexto de la Enfermedad

El fallecimiento de Mía se suma al de Rodrigo Morínigo, de 14 años, en San Andrés de Giles, y de un hombre de 33 años en Mar del Plata, quienes también perdieron la vida tras contraer la misma enfermedad. Estos casos resaltan la urgencia de prestar atención a esta amenaza sanitaria en la región.

¿Cómo se Propaga el Hantavirus?

El Hantavirus se transmite a los humanos principalmente a través de la inhalación de aerosoles contaminados que contienen partículas virales. Estas partículas suelen hallarse en las heces, orina o saliva de roedores silvestres. La letalidad del Hantavirus en Argentina ha variado del 10% al 32% entre 2019 y 2024, según el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Áreas de Riesgo en Argentina

Se han identificado zonas de riesgo en cuatro regiones: Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa y Chaco), Centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). Aunque los casos se registran durante todo el año, se observa un incremento notable entre octubre y mayo.

Signos y Síntomas a Tener en Cuenta

Se debe sospechar de una posible infección por Hantavirus en personas que residen o han estado en áreas con circulación activa y presentan fiebre inexplicable, junto con otros síntomas como mialgias, escalofríos y dolor abdominal, tras haber tenido contacto con roedores o un caso confirmado de hantavirosis.

Medidas Preventivas

Para evitar la propagación del Hantavirus, es fundamental seguir estas recomendaciones:

Evitar el contacto con roedores y sus secreciones, así como mantener la limpieza de espacios con soluciones desinfectantes. Ventilar lugares cerrados antes de ingresar y utilizar mascarillas al hacerlo. Asimismo, al acampar, se recomienda hacerlo lejos de maleza y consumir solo agua potable.