Solicitan llevar a juicio el caso de amenazas a Patricia Bullrich y al gobernador de Santa Fe

Impactantes Amenazas de Narcotraficantes a Autoridades Argentinas: Caso Bullrich y Pullaro

La reciente difusión de un video ha revelado amenazas explícitas dirigidas a Patricia Bullrich y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en medio de un clima de creciente violencia en el país.

El fiscal federal Carlos Stornelli ha confirmado la existencia de amenazas en un video que se hizo público el 1 de diciembre de 2024. En esta grabación, cuatro presuntos narcotraficantes, armados, emitieron advertencias intimidantes contra Bullrich, quien era ministra de Seguridad, y Pullaro. Stornelli ha solicitado que el caso sea llevado a juicio, avanzando hacia un debate oral sobre las acusaciones.

Detenciones Tras un Operativo Secreto La circulación del video tuvo lugar pocos días antes de que la jueza federal María Servini ordenara un procedimiento discreto, culminando en la detención de los sospechosos. El operativo se realizó el 5 de diciembre de 2024 en Puerto General San Martín, ubicado a unos 30 kilómetros de Rosario.

El Impacto del Video en la Institucionalidad La proyección de este video generó una conmoción en el ámbito institucional, dado el nivel de amenaza involucrado. El Gobierno nacional ha respondido ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para cualquier información que ayude a esclarecer el vínculo entre estas amenazas y posibles organizaciones narcocriminales.

Contenido del Video y Análisis Forense La grabación fue autenticada por peritos y se registró en Puerto General San Martín. En ella, los involucrados, vestidos con mamelucos y portando armas, lanzan amenazas directas a las autoridades, manifestando: «A vos, señora Bullrich, vieja mafiosa… vamos a empezar a dejar muertos acá».

Pruebas que Incriminan a los Acusados El Ministerio Público Fiscal ha presentado diversas evidencias, incluyendo informes periciales de la Policía Federal y Gendarmería, que establecen el perfil físico de los acusados. Las pericias acústicas identificaron la voz de Matías Leonel Romeo, vinculado a la grabación. Además, los allanamientos en propiedades de los sospechosos resultaron en el hallazgo de mamelucos y dispositivos electrónicos, proporcionando pistas claras de su implicación.

Características de las Armas Usadas Según los análisis armamentísticos, las armas presentes en el video son reales y funcionales, lo que refuerza la gravedad de las amenazas. Entre los armamentos se halló una pistola semiautomática y un fusil F.A.L, elementos que intensifican la percepción de peligro real.

Testimonios Reveladores Varios testigos, algunos de identidad reservada, han identificado a los imputados, contribuyendo así a la construcción del caso. A partir de toda la evidencia recopilada, el fiscal ha concluido que los acusados son responsables de las amenazantes afirmaciones presentadas en la grabación.