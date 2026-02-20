Peter Schiff Predice el Precio de Bitcoin para 2026

El reconocido economista y crítico de Bitcoin, Peter Schiff, lanza una alarmante predicción que genera incertidumbre en el mundo cripto. Si la criptomoneda pierde soporte clave, su valor podría desplomarse drásticamente.

Según Schiff, si Bitcoin no logra mantener el umbral de 50.000 dólares, existe una probabilidad significativa de que su precio caiga hasta los 20.000 dólares, lo que supondría una pérdida de hasta el 84% desde su máximo histórico de 126.000 dólares alcanzado en octubre de 2025.

¿Qué puede desencadenar esta caída?

El análisis de Schiff cobra relevancia en un contexto marcado por la volatilidad del mercado cripto. Al 20 de febrero de 2026, el valor de Bitcoin rondaba los 67.000 dólares, lejos de sus picos recientes, lo que ha despertado temores sobre futuras caídas y una posible huida de capitales.

Un crítico del «oro digital»

Schiff ha cuestionado de manera constante la narrativa que posiciona a Bitcoin como el “oro digital” y su capacidad como reserva de valor. Según su visión, factores como la ausencia de fundamentos sólidos y la elevada especulación en el mercado cripto hacen a Bitcoin susceptible a correcciones drásticas, especialmente si los mercados tradicionales sufren debilidades.

Perspectivas alternas sobre el futuro de Bitcoin

Pese a la visión pesimista de Schiff, algunos analistas sugieren que Bitcoin podría hallar un soporte en torno a los 60.000 dólares. Esto podría abrir la puerta a una eventual recuperación en caso de que la demanda se estabilice.

Para muchos, las fluctuaciones significativas son parte integral de la naturaleza volátil de las criptomonedas y no necesariamente indican un colapso prolongado. Mientras Schiff vincula la posible caída de Bitcoin a una debilidad más amplia en los mercados financieros, otros expertos creen que la criptomoneda puede resistir, evolucionando hacia un activo más líquido y diversificado.