Todo sobre la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974: El arma de Trump para los aranceles

Donald Trump ha anunciado su intención de implementar un arancel global del 10% a las importaciones, utilizando una herramienta poco común del derecho comercial estadounidense. Esta decisión busca reactivar la economía nacional tras el reciente fallo de la Corte Suprema que anuló sus medidas previas.

Una Ley Anticuada en Acción

El expresidente ha recurrido a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una facultad que no se había utilizado en décadas, para establecer aranceles temporales por un máximo de 150 días. Este mecanismo permite al presidente actuar sin necesidad de investigaciones previas, facilitando respuestas rápidas a crisis económicas.

Críticas al Máximo Tribunal

Trump calificó como “vergonzosa” la decisión de la Corte Suprema y expresó su intención de buscar “grandes alternativas” para salvaguardar la economía estadounidense. Su enfoque busca sortear las limitaciones impuestas por el fallo reciente acerca de la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional.

¿Qué Implica la Sección 122?

Esta disposición legal permite a la presidencia imponer recargos de hasta 15% sobre las importaciones o establecer cuotas, sin necesidad de un dictamen por prácticas comerciales desleales. Aunque diseñada para situaciones de emergencia, la Sección 122 ha permanecido inactiva desde su creación, debido a la evolución hacia un sistema de tipos de cambio flotantes en 1973.

Ventajas y Desafíos

La flexibilidad de esta medida permite ajustar condiciones comerciales de manera inmediata. Sin embargo, sus aplicaciones modernas pueden dar lugar a disputas legales y desacuerdos en foros internacionales como la Organización Mundial del Comercio, principalmente sobre su interpretación contemporánea.

Un Futuro Incierto

Las medidas bajo la Sección 122 caducan automáticamente tras 150 días, a menos que el Congreso decida extenderlas. A pesar de su legalidad, el debate sobre su justificación económica sigue vigente, resaltando la necesidad de una interpretación más amplia sobre crisis de “balanza de pagos” frente a sus objetivos originales.