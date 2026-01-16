Solicitudes de seguro por desempleo en EE.UU. alcanzan su mínimo desde noviembre

La reciente reducción en las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos sorprende a economistas, alcanzando cifras que no se veían desde noviembre pasado. Un indicio de la estabilidad del mercado laboral en un contexto de altas expectativas.

Según datos del Departamento de Trabajo, durante la semana que finalizó el 10 de enero, las solicitudes iniciales bajaron en 9.000, situándose en 198.000. Este número superó las proyecciones realizadas por expertos de Bloomberg y marca una tendencia positiva en el ámbito laboral.

Una Caída Significativa en las Solicitudes

Las solicitudes de beneficios por desempleo han estado por debajo de 200.000 en pocas ocasiones en los últimos años. Además, el promedio móvil de cuatro semanas, que ayuda a corregir la volatilidad de los datos, descendió a 205.000, siendo esta la cifra más baja en un bienio.

Despidos Controlados a Inicio de Año

Los indicadores de esta semana sugieren que el número de despidos no ha experimentado un aumento significativo al iniciar el año, a pesar de los planes de recortes anunciados por grandes empresas como PepsiCo y Meta. Hasta el momento, estas decisiones no se traducen en un aumento generalizado de desempleo.

Perspectivas de los Consumidores

A pesar de los datos optimistas, una reciente encuesta de la Universidad de Michigan revela que muchos consumidores mantienen una visión pesimista del mercado laboral, con casi dos tercios anticipando un aumento del desempleo en el próximo año.

Beneficios Continuos en Decenso

Las solicitudes continuas, que reflejan el número total de beneficiarios de ayuda, también mostraron una baja, alcanzando 1,88 millones en la semana anterior. Esta tendencia refuerza la percepción de que el mercado laboral, a pesar de sus fluctuaciones, sigue manteniéndose resistente.