NEAR AI se Une a NVIDIA Inception: ¿Qué Significa para el Futuro?

La colaboración entre NEAR AI y NVIDIA Inception promete revolucionar el manejo de datos mediante la creación de inteligencias artificiales que empoderan a los usuarios y comunidades en la gestión de su información.

NEAR AI, división de investigación de la Fundación NEAR, anunció su incorporación al programa NVIDIA Inception, una iniciativa orientada a respaldar startups y proyectos emergentes en el ámbito de la inteligencia artificial y la ciencia de datos.

Esta alianza estratégica permitirá a NEAR AI beneficiarse de hardware de última generación de NVIDIA, destinado a desarrollar modelos de inteligencia artificial que priorizan la privacidad y la soberanía del usuario, brindando un mayor control sobre el uso de su información.

Un Nuevo Paradigma de Inteligencia Soberana

El concepto de inteligencia soberana busca establecer modelos que no dependan de grandes corporaciones, sino que sean gestionados por comunidades o instituciones con normas claras sobre acceso y uso.

Con esta premisa, NEAR AI ya ha avanzado al lanzar un asistente capaz de operarse en múltiples blockchains, cimentando su compromiso con estos valores.

Aprovechando Recursos Avanzados

La inclusión en NVIDIA Inception ofrece a NEAR AI acceso a recursos de cómputo avanzados, asistencia técnica y una mayor visibilidad dentro del ecosistema tecnológico.

Esta colaboración refuerza la sinergia entre la blockchain y la inteligencia artificial, dos campos que se mueven hacia estructuras descentralizadas.

Nueva Plataforma de IA: Vera Rubin

NVIDIA ha anunciado el desarrollo de su nueva plataforma de inteligencia artificial, Vera Rubin, cuya llegada al mercado está programada para 2026.

Durante el Consumer Electronics Show (CES) 2026, su CEO, Jensen Huang, destacó que este proyecto responde a la creciente demanda computacional necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.

La nueva plataforma incluye seis componentes integrales, que prometen un aumento significativo en la potencia y eficiencia para centros de datos y desarrolladores de IA:

CPU Vera

GPU Rubin

Conmutador NVLink 6

SuperNIC ConnectX-9

DPU BlueField-4

Conmutador Ethernet Spectrum-6

La magnitud del proyecto es impresionante: la GPU Rubin cuenta con 336.000 millones de transistores, mientras que la CPU Vera alcanza los 227.000 millones, proporcionando una base sólida para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a gran escala.