viernes, enero 16, 2026
Anses: ¿Quiénes reciben su jubilación este viernes 16 de enero?

¿Cuándo Cobran los Jubilados? Todo lo que Necesitas Saber para Enero

La ANSES confirma las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones en enero, con un reajuste importante que beneficia a miles de argentinos. Descubre los detalles de los pagos y cómo acceder a ellos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha publicado el cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de enero. Este viernes 16 de enero, recibirán sus haberes aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el mínimo establecido.

Aumento en las Jubilaciones: ¿Qué Esperar Este Mes?

Durante este primer mes del año, las jubilaciones y pensiones de ANSES experimentan un ajuste del 2,47%, que se basa en la inflación del pasado noviembre, que fue del 2,5%. Este reajuste mensual se calcula con dos decimales, garantizando así que los montos sean precisos y justos.

Impacto del Aumento en la Prestación Social

Este incremento afecta directamente el haber mínimo, las prestaciones contributivas de la ANSES, así como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras pensiones no contributivas destinadas a diferentes grupos, incluyendo madres de siete hijos o más.

Consulta de Pagos: ¿Cómo Saber Cuándo Cobrar?

Si deseas conocer la fecha exacta de tu pago, puedes consultar el calendario de pagos de enero.

Beneficios Adicionales: Bono de $70.000

Además, se suma un bono de $70.000, que se acredita automáticamente junto a los haberes, destinado en su mayoría a quienes reciben el haber mínimo o pensiones no contributivas y a aquellos que perciben la PUAM. Este bono se otorga de manera proporcional a quienes tienen ingresos superiores hasta un máximo de $419.299,31.

Fechas de Cobro: ¿Cómo Funcionan?

Al igual que cada mes, las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI de cada beneficiario, y se extienden a lo largo del mes.

¿Cómo Iniciar un Trámite Jubilatorio?

Para quienes deseen iniciar un trámite jubilatorio, deberán seguir algunos pasos específicos indicados en la página oficial de la ANSES.

