Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos especiales a EE.UU. para apoyar a la Selección en el Mundial 2026

¡Rumbo al Mundial! Aerolíneas Argentinas Lanza Vuelos Especiales a EE.UU.

Con el Mundial 2026 a la vista, Aerolíneas Argentinas se suma a la emoción y ofrece vuelos directos a las sedes donde la Selección Albiceleste jugará. ¡Prepárate para acompañarlos en su camino hacia la gloria!

A medida que se acerca el Mundial 2026, la emoción por parte de los hinchas argentinos crece. Para facilitar el desplazamiento de los aficionados, Aerolíneas Argentinas ha anunciado un servicio especial de vuelos hacia Estados Unidos, abriendo nuevas rutas que conectarán directamente con las sedes donde jugará la Selección, encabezada por Lionel Scaloni.

Vuelos Especiales a Kansas y Dallas

Con el objetivo de acompañar a la Selección en la fase de grupos, Aerolíneas Argentinas ofrecerá dos vuelos directos hacia Kansas para el debut del equipo ante Argelia el 16 de junio. Uno de los vuelos llegará un día antes y el otro el mismo día del partido. Además, se programarán cuatro vuelos hacia Dallas para los encuentros contra Austria y Jordania, permitiendo a los hinchas llegar justo a tiempo para animar a su equipo. Cada partido contará con dos vuelos, uno previo y otro el día del compromiso.

Conectividad Mejorada: Nueva Ruta Córdoba–Miami

A partir del 5 de junio, Aerolíneas Argentinas también lanzará una nueva ruta directa desde Córdoba a Miami, con dos frecuencias semanales. Este vuelo será operado con aeronaves Airbus A330 y se mantendrá como un servicio regular tras concluir el Mundial. Esta nueva conexión responde a la creciente demanda de viajes desde el interior del país, tanto de turismo como de negocios y visitas familiares.

Operación Regular y Opciones Variadas

La aerolínea continuará con su operación regular entre Ezeiza y Miami, ofreciendo hasta 18 vuelos semanales, en horarios tanto diurnos como nocturnos. Todos los vuelos especiales para el Mundial estarán disponibles para compra a través del sitio oficial de Aerolíneas Argentinas y en agencias de viajes. La compañía se ha pronunciado, afirmando que: “Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos, adaptando su operación a la demanda de eventos deportivos y culturales”.

Un Mundial Histórico en el Horizonte