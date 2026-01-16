Impacto del Último Informe del USDA en los Precios Globales de Granos

El reciente análisis del experto Germán Iturriza revela cómo un informe del Departamento de Agricultura de EE. UU. ha generado temores en el mercado global de granos, afectando considerablemente los precios locales.

En una evaluación detallada para Canal E, Germán Iturriza describió la última publicación del USDA como «uno de esos informes difíciles que nadie desea recibir». Este documento ha provocado un notorio revés en el mercado, siendo el maíz el más afectado con una caída cercana al 4% en Chicago, una fluctuación inusual para este commodity. “El movimiento del maíz rara vez supera el 1,5%,» explicó Iturriza, destacando la gravedad de la situación.

Producción Agrícola de EE. UU.: Un Aumento Inesperado

El núcleo del informe radica en datos productivos sorprendentes. «Tres meses después de la cosecha, el USDA anunció un incremento de un millón de hectáreas y casi 7 millones de toneladas en su producción,” comentó Iturriza. Además, también se reportaron aumentos significativos desde Asia, con China sumando 6 millones de toneladas a su producción.

Para dimensionar la envergadura del impacto, Iturriza destacó que la producción global de maíz alcanza los 1.291 millones de toneladas, con EE. UU. superando en 50 millones de toneladas a la producción argentina del año previo. Este exceso global incide directamente en los precios y transforma las estrategias comerciales en el sector.

La Situación en el Mercado Local

Respecto a Argentina, los datos revelan que los productores han vendido aproximadamente el 10-12% de su producción. Iturriza subrayó que el maíz argentino representaba una oportunidad cuando su cotización era superior a la de Chicago. Sin embargo, ahora “la sombra de la producción norteamericana limita las exportaciones”, advirtió.

Optimismo para el Futuro: ¿Una Recuperación de Precios?

A pesar del tono pesimista del informe, Iturriza ofreció un rayito de esperanza: “Es difícil que los precios internacionales se mantengan tan bajos de manera sostenida.” Observando la próxima campaña en EE. UU., anticipó complicaciones para los agricultores estadounidenses en la siembra de 2026.

Una fecha crucial será el 19 de febrero, cuando el USDA publique su primera estimación de área a sembrar. «Ese día será clave para observar tendencias en el mercado», enfatizó Iturriza, sugiriendo que las decisiones financieras tomarán forma y definirán las proyecciones de precios a futuro.