Trump descarta indulto para el fundador de FTX

El ex presidente de Estados Unidos fue contundente al afirmar que no considerará un indulto para Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años por fraude y malversación de fondos en la plataforma FTX.

Donald Trump ha dejado en claro que no tiene intenciones de otorgar un indulto a Sam Bankman-Fried, el exCEO de FTX, quien cumple una condena de 25 años por varios cargos de fraude. En una reciente entrevista con The New York Times, el mandatario fue explícito al rechazar cualquier posibilidad de clemencia para el empresario cripto.

El Caso de Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried fue condenado en 2023 durante la administración de Joe Biden por malversar miles de millones de dólares de los clientes de FTX, que finalmente se declaró en bancarrota. Actualmente, está apelando la sentencia, aunque su futuro en libertad parece incierto.

Intentos de Reconciliación

En el último año, el ex ejecutivo ha intentado acercarse a Trump mediante publicaciones en la red social X. A pesar de sus esfuerzos, incluyendo elogios a las decisiones de indulto del ex presidente, la postura de Trump no ha cambiado.

Implicaciones Políticas

Un hecho interesante es que Bankman-Fried fue uno de los principales donantes a la campaña presidencial de Biden en 2020, aportando alrededor de 5,2 millones de dólares. Esta conexión podría influir en la negativa de Trump a conceder un indulto.

Indultos en el Ecosistema Cripto

A pesar de negarse a indultar a Bankman-Fried, Trump sí ha otorgado perdones a otras figuras del ámbito cripto, como Changpeng Zhao y Ross Ulbricht. Sin embargo, el ex presidente aclaró que su apoyo a la industria de las criptomonedas no equivale a un respaldo a las decisiones individuales sobre indultos.

La Política Cripto de Trump

Durante la misma entrevista, Trump reafirmó su apoyo a las criptomonedas, sugiriendo que esta postura le ha permitido ganar votos. “He recibido muchos votos porque apoyé las criptomonedas”, destacó. A pesar de las críticas relacionadas con los negocios cripto de su familia, el ex presidente se comprometió a posicionar a Estados Unidos como líder en innovación en activos digitales, aunque sin extender ese respaldo al caso de Bankman-Fried.