Javier Milei En Vivo: Últimas Decisiones del Gobierno

Patricia Bullrich advierte sobre el peligro de las picadas en Pinamar: “Son un riesgo constante”

La senadora Patricia Bullrich subrayó la necesidad de regular las picadas en La Frontera, Pinamar, tras un reciente accidente que dejó a un menor de ocho años en estado crítico. “Cada año se producen tragedias con chicos”, manifestó en LN+.

El Gobierno argentino aprobó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 17/2026) que permite al presidente Javier Milei ausentarse del país hasta que se ratifique la legislación relacionada con los viajes oficiales de la presidencia. El DNU, firmado por Milei y sus ministros, establece que “se autoriza al titular del PODER EJECUTIVO NACIONAL a ausentarse del país por razones de gobierno”.

Milei tiene programados dos importantes eventos internacionales en los próximos días: la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el 17 de enero en Asunción, Paraguay, y el Foro Económico Mundial de Davos del 19 al 23 de enero.

En otro ámbito, el Gobierno designó a Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Unión Europea, según se publicó en el Boletín Oficial. Esta nueva designación, oficializada por el decreto 18/2026, se da sin perjuicio de sus funciones actuales como embajador ante el Reino de Bélgica.

Desde Washington, los fondos demandantes en el caso YPF han presentado un pedido para que la jueza Loretta Preska declare a la Argentina en desacato por demoras en la entrega de documentos solicitados por la justicia. Este reclamo, apoyado por Petersen y Eton Park junto con Burford Capital, está vinculado al proceso de discovery que exige la presentación de correos electrónicos y comunicaciones de funcionarios, tanto actuales como pasados.

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó al Congreso el decreto de Javier Milei que reformula el sistema de inteligencia y amplía las atribuciones de la SIDE. Esta modificación ha desatado críticas en la oposición, que ya ha iniciado acciones para anular los cambios, incluyendo un proyecto de ley para derogar el DNU 941/25.

A menos de 24 horas para el cierre del plazo legal que regula los decretos presidenciales, el Gobierno envió la normativa a la Cámara de Senadores, mientras que en Diputados, el documento fue ingresado un día antes.

En el ámbito internacional, el día de ayer marcó el final de la representación de Argentina en Venezuela por parte de Brasil. Esta representación, asumida en agosto de 2024 tras la expulsión de diplomáticos argentinos por declaraciones de Javier Milei, cesó debido a las tensiones entre ambos gobiernos.

Fuentes brasileñas confirmaron que esta mañana ya no forman parte de la delegación. LA NACION había anticipado, días atrás, que el Gobierno de Lula da Silva se apartaría de esta intermediación, como consecuencia de las críticas constantes de Milei hacia su administración.