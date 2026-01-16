Chubut: Incendio en Puerto Patriada está completamente controlado

El incendio que azotó a Puerto Patriada ha sido completamente controlado, marcando un hito tras intensa movilización de equipos y brigadistas en la región.

En un alentador anuncio, el gobierno de Chubut informó este jueves que el incendio forestal en Puerto Patriada está completamente controlado, luego de más de una semana de arduo trabajo en el que se desplegaron más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios y personal de apoyo en el área.

Impacto del Incendio en la Región

Los incendios, que comenzaron el 5 de enero, devastaron más de 12 mil hectáreas en las cercanías de Puerto Patriada y El Hoyo. Aunque se registraron reactivaciones en los últimos días, el gobierno mantuvo la alerta ante cualquier eventualidad.

Avances en el Control del Fuego

Este jueves, las autoridades locales confirmaron que todos los focos de incendio en Puerto Patriada han sido sofocados. El gobernador Ignacio Torres había indicado el día anterior que el 85% de la situación estaba controlada y que no había más localidades vecinas en riesgo.

Trabajo Conjunto y Reconocimiento al Esfuerzo

“Hoy confirmamos que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido”, afirmó Torres en una publicación. Destacó la importancia del esfuerzo conjunto, que involucró no solo a brigadistas y bomberos, sino también a ocho medios aéreos y maquinaria pesada. “Es un reconocimiento a quienes trabajaron día y noche en la primera línea”, agregó, subrayando que gracias a su dedicación se logró proteger numerosas viviendas y salvaguardar la vida de los residentes de El Hoyo y Epuyén.

Solidaridad y Compromiso Colectivo

El gobernador también resaltó el papel del Comité de Emergencia, que trabajó en conjunto con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, así como el apoyo recibido de las provincias vecinas de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. “La solidaridad de los chubutenses ha sido fundamental desde el primer momento”, aseguró Torres.

Mirando Hacia el Futuro

A partir de mañana, comenzará una nueva fase enfocada en la reconstrucción y asistencia a las comunidades afectadas para que la Comarca Andina retome su normalidad. Torres remarcó la importancia de trabajar en la recuperación de las zonas más impactadas por el fuego.

Cuestionamientos y Propuestas Legales

El gobernador también abordó la problemática de la legislación en torno a los incendios, haciendo hincapié en la necesidad de incluir la figura del ecocidio en el Código Penal, una propuesta que ya está en el Congreso y fue presentada por la senadora chubutense Edith Terenzi.

Compromiso con las Familias Afectadas

A pesar de no haber mantenido comunicación directa con el presidente, Torres afirmó que ha hablado con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien confirmó un compromiso del gobierno nacional para ofrecer apoyo económico a las familias que sufrieron daños materiales.