Precio del Chalet Frente al Obelisco: Antiguo Hogar de la Mueblería Más Grande de Sudamérica

El emblemático Chalet Díaz, situado en una terraza con vista al Obelisco, está disponible para la venta y promete ser una oportunidad única para inversores y amantes de la arquitectura.

Ubicado en el corazón de Buenos Aires, el Chalet Díaz es un destacado ejemplo de la arquitectura francesa y se ofrece al mercado con más de 10.300 metros cuadrados construidos, de los cuales aproximadamente 7.500 son actualmente rentables.

Características del Chalet Díaz

Este impresionante edificio de nueve pisos incluye un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres modernos ascensores, brindando un espacio versátil para diferentes usos.

Un Rincón Histórico

Históricamente, en este chalet funcionó la mueblería más grande de Sudamérica. En su terraza, se encontraba la radio Muebles Díaz, pionera en marketing y comunicación en la región.

Valor de la Propiedad

El precio total por la propiedad, que incluye el chalet y el edificio, asciende a aproximadamente ocho millones de dólares. Sin embargo, debido a su estatus como patrimonio cultural, cualquier proyecto de remodelación estará sujeto a regulaciones específicas.

Un Edificio con Historia

Construido en 1927 por Rafael Díaz, un inmigrante español, el chalet refleja el estilo normando con techos de tejas que evocan la clásica arquitectura marplatense. En sus inicios, se erigió en una época en la que la Avenida 9 de Julio aún no estaba ensanchada y no existía el icónico Obelisco.

A lo largo del tiempo, esta propiedad ha mantenido gran parte de sus elementos originales, como los pisos de pinotea, aberturas y ventanales característicos de la época. En 1985, la mueblería cerró sus puertas, y desde entonces, el edificio ha sido utilizado para oficinas, siempre conservando su valor histórico.

El Chalet Díaz es no solo un inmueble, sino una pieza clave en la historia de Buenos Aires, recordando la rica herencia cultural de la ciudad.