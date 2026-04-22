SpaceX en la Bolsa: Elon Musk se Reúne con Expertos de Wall Street

La aclamada empresa de exploración espacial de Elon Musk, SpaceX, se encuentra en la recta final hacia lo que podría ser la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia. Reuniones secretas en Texas han marcado el inicio de una nueva era para la compañía tras su ambicioso plan de cotización.

En el emblemático Starbase de Texas, analistas de Wall Street se reunieron con el equipo de SpaceX para conocer de primera mano los detalles de su futura OPI. La compañía espera una valoración que oscile entre 1.5 y 1.75 billones de dólares y tiene la meta de captar hasta 75.000 millones de dólares, superando así el récord establecido por Saudi Aramco en 2019.

Reuniones Estratégicas para una Salida Triunfal

Durante tres días, SpaceX organizó sesiones privadas en sus instalaciones, donde analistas del sector tecnológico y aeroespacial participaron en recorridos por plantas de lanzamiento y presentaciones sobre proyectos estratégicos como Starlink y su innovadora integración de inteligencia artificial con xAI. Para asegurar la confidencialidad, se les pidió a los asistentes que entregaran sus dispositivos electrónicos.

Una OPI que Marcará la Historia

Con el debut bursátil programado para junio o julio de 2026, la OPI de SpaceX se está posicionando como un evento financiero sin precedentes. El objetivo es duplicar el récord de Saudi Aramco, que captó 29.400 millones de dólares en su salida a bolsa.

El project manager de esta ambiciosa iniciativa, denominado Project Apex, representa un punto de inflexión en el panorama financiero global para el año 2026. Un archivo confidencial presentado ante la SEC revela que, a finales de 2025, SpaceX contaba con 24.700 millones de dólares en efectivo, aunque sus pasivos superaban los 50.000 millones de dólares.

Un Gasto Alto pero Prometedor

A pesar de que SpaceX reportó un ingreso de 18.670 millones de dólares en 2025, los costos relacionados con la fusión de xAI provocaron una pérdida neta de 4.940 millones de dólares, en contraposición a las ganancias de 791 millones de dólares del año anterior.

A la Vanguardia de la Tecnología Espacial

SpaceX sigue desarrollando su megacohete, la Starship V3, que hará su debut en mayo de 2026. Este lanzamiento es crucial, ya que Musk ha confirmado que el Vuelo 12 será un hito, diseñado para transportar hasta 200 toneladas métricas de carga de manera totalmente reutilizable.

Con una altura de 124.4 metros, este nuevo modelo busca triplicar la capacidad de carga útil en la órbita terrestre baja. Los nuevos motores Raptor 3 son más eficientes y ligeros, lo que optimiza el rendimiento general del vehículo espacial.

Desafíos y Oportunidades en el Horizonte

La futura Starship V3 también jugará un rol crucial en las misiones de la NASA, especialmente en el sistema de aterrizaje para la misión Artemis IV en 2028. La presión está alta, ya que el éxito de este nuevo modelo será determinante para las aspiraciones de SpaceX en la carrera lunar y marciana.

El próximo lanzamiento también tendrá como objetivo demostrar capacidades de reabastecimiento en órbita, teniendo en cuenta que la compañía necesita cumplir con un ambicioso cronograma espacial en colaboración con agencias gubernamentales y con el sector privado.