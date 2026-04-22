Ubisoft anuncia la fecha de lanzamiento de Assassin’s Creed Black Flag Resynced: ¡Descubre cómo seguir el evento!

¡El Regreso de un Clásico! Assassin’s Creed Black Flag Resynced Tendrá Su Presentación en Abril

Ubisoft se prepara para desvelar uno de los remakes más esperados de la saga Assassin’s Creed. No te pierdas el gran anuncio el próximo 23 de abril.

Detalles del Evento de Presentación

Ubisoft ha confirmado oficialmente la fecha y hora de su esperado evento de presentación para Assassin’s Creed Black Flag Resynced. La cita será el 23 de abril de 2026 a las 16:00 GMT, y podrás seguirlo en directo a través del canal oficial de YouTube de la compañía.

Expectativas y Filtraciones

Con un tono desenfadado, Ubisoft ha calificado este evento como la «revelación del secreto peor guardado de los videojuegos», haciendo referencia a las numerosas filtraciones que lo han rodeado. Desde su primer rumor en diciembre, la comunidad ha estado ávida de información sobre este remake, reconociendo la relevancia de su predecesor en la saga.

Qué Esperar de Black Flag Resynced

El remake promete ser una producción de gran envergadura, con un aspecto gráfico mejorado y mecánicas actualizadas que buscan igualar los estándares de títulos recientes, como Assassin’s Creed Shadows.

Uno de los puntos más discutidos es que esta versión se centrará en la aventura en solitario, eliminando el modo multijugador que caracterizaba al original. Además, se prevé la incorporación de contenido inédito que enriquecerá la historia de Edward Kenway, aunque se han eliminado secciones modernas, lo cual ha generado un debate entre los aficionados.

Un Vistazo al Futuro de la Saga

Ubisoft invita a los fans a unirse a la transmisión en directo del contacto de presentación, donde se espera ver imágenes de la jugabilidad y escuchar más sobre las innovaciones que harán única a esta entrega. Los detalles filtrados así como la forma en que Ubisoft ha manejado las filtraciones generan aún más expectativa.

Próximos Proyectos en la Franquicia

Este remake no es el único proyecto en marcha. La compañía está trabajando en Assassin’s Creed Hexe, un título con un enfoque más oscuro y narrativo, y en Codename Invictus, que dará un giro al formato multijugador. A su vez, se presenta Assassin’s Creed Jade, que retoma la experiencia cooperativa en la saga.

Ubisoft Montreal, a cargo del desarrollo de Black Flag Resynced, ha asegurado que tomará el tiempo necesario para cumplir con las expectativas de los seguidores y ofrecer una experiencia memorable. La saga continúa expandiéndose, prometiendo nuevas aventuras y desafíos para los jugadores en los años venideros.