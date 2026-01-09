Stranger Things 5 en Netflix: entre las 10 series más vistas de todos los tiempos

La quinta temporada de Stranger Things bate récords de audiencia en Netflix

La esperada conclusión de Stranger Things ha llegado y, tras su estreno, no deja de causarle emoción a sus fanáticos. ¿Qué más sorpresas traerá esta última entrega de la icónica serie?

El 31 de diciembre de 2025, a las 22 horas (hora argentina), Netflix lanzó el capítulo final de *Stranger Things*, y desde entonces, el fenómeno cultural se ha consolidado con más de 105,7 millones de visualizaciones, posicionándose entre las diez producciones más vistas en la historia de la plataforma.

Un desenlace impactante

A pesar de que el episodio final se estrenó hace apenas una semana, ya ha capturado la atención mundial. La serie, creada por los hermanos Duffer, ha generado intensos debates sobre el destino de Eleven, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown. La pregunta que se hacen muchos es: ¿ha muerto o no? La incertidumbre en torno a su destino ha mantenido a los fanáticos al borde de sus asientos.

Metodología de Netflix para contabilizar visualizaciones

¿Cómo calcula Netflix estas cifras récord? La plataforma contabiliza las visualizaciones de cada serie o miniserie durante los primeros 91 días desde su lanzamiento. Por lo tanto, los episodios de la primera parte de la quinta temporada, lanzados el 26 de noviembre, continuarán sumando vistas hasta el 24 de febrero. El segundo volumen, que se estrenó el 25 de diciembre, mantiene esta tendencia, y la audiencia del final se contabilizará hasta el 31 de marzo.

Un potencial ascenso en el ranking

Actualmente, *Stranger Things 5* ocupa la novena posición en la lista histórica, pero se prevé que siga ascendiendo. Con aún casi tres meses por delante para acumular visualizaciones, muchos anticipan que podría alcanzar el primer lugar.

Ranking de las series más vistas en Netflix

A continuación se presenta el ranking de las producciones más vistas en Netflix hasta la fecha: 1. *Merlina* Temporada 1 252.1 millones de visualizaciones 2. *Adolescence* (Miniserie) 142.6 millones de visualizaciones 3. *Stranger Things 4* 140.7 millones de visualizaciones 4. *Merlina* Temporada 2 119.3 millones de visualizaciones 5. *Dahmer: Monster. The Jeffrey Dahmer Story* 115.6 millones de visualizaciones 6. *Bridgerton* Temporada 1 113.3 millones de visualizaciones 7. *Gambito de dama* (Miniserie) 112.8 millones de visualizaciones 8. *Bridgerton* Temporada 3 106 millones de visualizaciones 9. *Stranger Things 5* 105.7 millones de visualizaciones 10. *The Night Agent* Temporada 1 98.2 millones de visualizaciones

La temporadas pasadas siguen fuertes

A pesar de la popularidad de la nueva entrega, las temporadas previas de *Stranger Things* continúan recibiendo atención. La primera temporada actualmente ocupa el tercer lugar con 7.6 millones de visualizaciones, mientras que la segunda, tercera y cuarta temporadas están también entre las más vistas.

Éxito en varias plataformas