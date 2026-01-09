Sociólogo sobre la intervención de EE.UU. en Venezuela: ‘Es una muestra de poder absoluto’

A medida que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela evolucionan, el analista internacional Gabriel Puricelli ofrece un esclarecedor panorama sobre la influencia y control del poder estadounidense en la región.

La Normalización de las Relaciones Comerciales

Gabriel Puricelli analizó la situación actual de Venezuela, resaltando que existe una “paulatina normalización de la relación comercial con Estados Unidos” a pesar de la persistencia del régimen dictatorial. Según él, la represión parece intensificarse, mientras que los agentes del Sebin están revisando los celulares de ciudadanos en busca de manifestaciones proestadounidenses.

Un Futuro incierto

“Es complicado predecir cómo seguirá esta dinámica”, expresó Puricelli. Observa señales contradictorias: aunque la represión se intensifica, hay rumores sobre la posible liberación de algunos de los más de mil presos políticos que actualmente se encuentran en el país. “Es vital vigilar cómo se desarrollan estos acontecimientos”, añadió.

Las Motivaciones de Estados Unidos

El analista también destacó que el interés principal del gobierno estadounidense es claro: “Venezuela debe aumentar su producción de petróleo”. Esta estrategia, enfatizada por el presidente Trump, busca que el comercio internacional de este recurso esté bajo supervisión estadounidense, lo que reforzaría su influencia en la región.

Un Poder Desnudo

Puricelli describió la presidencia de Trump como “la más personalista de las últimas tres décadas”. En lugar de operar bajo un enfoque institucional, la actual administración proyecta lo que él llama “poder desnudo”. Esta dinámica pone en duda el papel de las organizaciones internacionales que fueron establecidas después de la Segunda Guerra Mundial.

Declaraciones Controversiales

Recientemente, Stephen Miller, vicejefe de gabinete de Trump, reafirmó esta postura al decir: “¿Qué derecho internacional? Lo hacemos porque podemos”. Este comentario subraya la filosofía detrás de la intervención estadounidense en asuntos internacionales, según Puricelli.

La conversación se cierra con la advertencia de que este tipo de actitudes pueden dar pie a futuras acciones que alteren aún más la geopolítica de la región y lo que significa el liderazgo mundial.