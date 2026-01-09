Descubre el Precio de la Famosa Pizza a la Piedra Este Verano

En la vibrante Mar del Plata, hay tradiciones que perduran a través de los años. Un paseo por la rambla, el aroma del mar y, cuando cae la noche, la búsqueda de una buena pizza a la piedra son rituales que resuenan en el corazón de los argentinos.

“Pedrito, el Rey de la Pizza a la Piedra” es un testimonio de cómo algunas pizzerías logran mantenerse vigente a lo largo de las décadas. Con un horno a leña y recetas que han sobrevivido intactas, este establecimiento se ha convertido en un icónico destino gastronómico que atrae a locales y turistas por igual.

Un Legado Familiar desde 1952

Desde su apertura en 1952, esta pizzería ha sido manejada por varias generaciones de la misma familia. Sin entradas ni postres, y con un menú centrado únicamente en la pizza, “Pedrito” ofrece una experiencia auténtica y sin distracciones. Su simplicidad ha convertido a esta pizzería en un lugar de culto, donde la clientela regresa una y otra vez.

Raíces Italianas

La historia de “Pedrito” está profundamente conectada a la inmigración italiana. Fundada por Pedro Vento y su esposa Josefa Amendolia, quienes llegaron desde Messina después de la Segunda Guerra Mundial, la pizzería comenzó como una manera de rehacer sus vidas.

De Marisquería a Pizzería

En sus inicios, “Pedrito” combinaba marisquería y pizzería, algo que hoy parece impensado. Los primeros platos incluían desde vermicelli con mejillones hasta langostinos. Aunque no se encuentran en el menú actual, esos recuerdos forman parte de la historia del lugar.

La Nueva Generación Mantiene la Esencia

Esteban, el nieto de Pedro, ha tomado las riendas del negocio, aportando su formación profesional y experiencia internacional, pero sin alterar la esencia familiar. A menudo, verás en las mesas a familias de hasta cinco generaciones disfrutando de sus platos.

Las Pizzas que Nunca Fallan

Entre sus especialidades, resalta la pizza “Pedrito”, con salsa de tomate, mozzarella, morrones, cebolla y un toque de perejil y orégano, todo sobre una masa cuya receta se ha mantenido en secreto ($28.000). Esta pizza no solo destaca por su sabor, sino que también rinde homenaje a los colores de la bandera italiana.

Otras Opciones Clásicas

Los aficionados pueden disfrutar de la popular “Cuatriple” (salsa y doble mozzarella, $26.000), la “Real con jamón” (con jamón y morrones, $28.000), y la de anchoas y tomate ($24.000). Los palmitos y champiñones frescos son algunas de las especialidades que también sobresalen. La fugazza, fiel a la tradición, se ofrece con o sin mozzarella.

Consejos para Visitar

Es importante tener en cuenta que “Pedrito” no acepta reservas, ni por teléfono ni a través de redes sociales. Durante la temporada alta, abre todos los días, mientras que en temporada baja lo hace de jueves a domingo.

Descubre “Pedrito”, el Rey de la pizza a la piedra. Dirección: Salta 301, Mar del Plata. Instagram: @pedrito_pizzeria