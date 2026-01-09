Intereses de Plazo Fijo a 30 Días: Lo que Ofrecen los Bancos en Enero 2026

Las entidades financieras han comenzado el año con significativas actualizaciones en sus rendimientos, haciendo del plazo fijo una opción atractiva para quienes desean resguardar sus ahorros.

El plazo fijo está experimentando un renacer en 2026. En los primeros días del año, múltiples bancos han aumentado sus tasas de interés, alcanzando rendimientos de hasta el 28% para depósitos a 30 días.

Con el verano en curso y pocas alternativas para generar ingresos adicionales, este instrumento clásico busca recuperar su relevancia como opción de inversión.

En el inicio de 2026, las entidades bancarias han hecho ajustes significativos en las tasas de interés de este producto financiero tradicional.

Las diferencias pueden alcanzar hasta 8 puntos porcentuales entre distintos bancos para el mismo tipo de colocación a 30 días.

Por lo tanto, es crucial que los ahorristas identifiquen cuáles bancos lideran en rentabilidad en esta primera semana del nuevo año.

Las Mejores Tasas de Interés en Enero 2026

Según el relevamiento del Banco Central (BCRA), el Banco Macro se posiciona en la cima con una TNA del 24,5%, seguido por el Banco Nación y ICBC con 23,5%.

Los bancos Santander, Galicia y BBVA ofrecen una tasa de 21%, mientras que el Banco Provincia tiene una del 22%.

El Banco Ciudad presenta la tasa más baja entre las principales entidades, con 20,5%.

Para quienes buscan maximizar sus ganancias, los bancos más pequeños y digitales ofrecen las tasas más competitivas del mercado.

Varias instituciones han alcanzado una TNA de 28%, convirtiéndose en las opciones más rentables para los ahorristas dispuestos a diversificar.

Algunos de estos bancos son Banco BICA, Banco CMF, Banco Meridian, Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera.

Estas tasas aplican tanto para clientes como para no clientes que accedan a plataformas digitales.

En el rango del 25% al 27%, destacan el Banco de la Provincia de Córdoba con 27%, REBA Compañía Financiera con 27%, Banco del Sol con 26,5% y BIBANK con 26%.

Por su parte, el Banco de Corrientes ofrece 25,5%, y tanto el Banco de Comercio como el Banco Provincia de Tierra del Fuego proponen una TNA del 25%.

Comparativa de Tasas de Interés en Plazo Fijo – Enero 2026

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 28,5%

Banco BICA S.A.: 28%

Banco CMF S.A.: 28%

Banco Mariva S.A.: 28%

Banco Meridian S.A.: 28%

Banco VOII S.A.: 28%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 27%

Banco Hipotecario S.A.: 27%

REBA Compañía Financiera S.A.: 27%

Banco del Sol S.A.: 26,5%

BiBank S.A.: 26%

Banco de Corrientes S.A.: 25,5%

Banco de Comercio S.A.: 25%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 25%

Banco Macro S.A.: 24,5%

Banco Julio S.A.: 24,5%

Banco Dino S.A.: 24%

Banco de la Nación Argentina: 23,5%

ICBC Argentina: 23,5%

Banco del Chubut S.A.: 23,5%

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.: 23%

Banco Comafi S.A.: 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22%

Banco Masventas S.A.: 22%

Banco Santander Argentina: 21%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 21%

BBVA Argentina S.A.: 21%

Banco de Formosa S.A.: 21%

Banco Ciudad de Buenos Aires: 20,5%