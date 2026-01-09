Alquileres en enero: precios y rentabilidad de invertir en vivienda

La temporada estival avanza y la Costa Atlántica vuelve a atraer a turistas de todas partes. Este año, Costa Esmeralda, un exclusivo barrio cerrado, se destaca por su atractivo y crecimiento continuo.

Ubicado a solo 11 kilómetros de Pinamar, Costa Esmeralda se extiende sobre 1000 hectáreas y cuenta con 3200 metros de playa, ofreciendo una experiencia única para quienes buscan desconectar en un entorno natural.

La creciente popularidad de Costa Esmeralda

Este desarrollo, que incluye 16 sub-barrios, ya tiene 3000 viviendas construidas y otras 180 en construcción. «Este enero, quedaron muy pocas casas disponibles», revela Martin DiMarzio de Órbita inmobiliaria, agregando que la segunda quincena del mes es la más solicitada.

El emprendimiento destaca por su amplia oferta residencial y su cercanía a la playa.

Mercado de alquileres en auge

Los precios de alquiler en Costa Esmeralda varían dependiendo del tamaño de la propiedad y su proximidad al mar. Aunque durante febrero se observa una baja en los precios de hasta un 20%, la demanda se mantiene fuerte, especialmente en los primeros días del mes.

Valledor, Gerente de Proyectos de Eidico, detalla que en enero y febrero los precios promedian entre US$2200 y US$3000 por quincena para casas para cuatro personas. La cercanía a la playa incrementa el valor, con un aumento del 20% al 30% en esos casos.

Atractivos más allá del verano

El interés por Costa Esmeralda no se limita a los meses de verano; la demanda también se extiende a fines de semana largos, vacaciones de invierno y Pascua. Las instalaciones deportivas, que incluyen canchas de golf y tenis, así como una oferta gastronómica diversa, contribuyen a su popularidad.

Novedades y desarrollos en marcha

Este año se introdujo “Costa Bus”, un servicio de transporte interno, y se está ampliando el espacio deportivo. Además, se prevé el lanzamiento de «Costa Sur», un modernizado paseo comercial que complementará el área residencial.

Oportunidades de inversión en el barrio

El interés por propiedades en Costa Esmeralda no ha dejado de crecer. Los lotes ofrecen precios que comienzan en US$40,000 y pueden alcanzar cifras superiores a US$1,000,000, dependiendo de su ubicación. Las propiedades ya construidas tienen precios de entrada desde US$170,000.

Para quienes buscan construir su propio hogar, aún hay terrenos de reventa disponibles, aunque la mayoría del plan original ha sido construido.

Un nuevo proyecto, «Costa Dunas», se lanzará en noviembre de 2024, a solo 2 kilómetros de Costa Esmeralda, y promete 10 barrios en total, con espacios abiertos que preservan más del 70% de área verde, creando un entorno aún más atractivo para futuros residentes.