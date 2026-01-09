Trump: EE. UU. comenzará a atacar a carteles de drogas en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una arriesgada estrategia para enfrentar a los carteles de droga en México, tras meses de ataques navales en el Pacífico y el Caribe.

En una entrevista con Sean Hannity de Fox News, Trump declaró: «Comenzaremos ahora a atacar en tierra a los carteles. Ellos están controlando México». Sin embargo, no proporcionó detalles sobre el cronograma o la magnitud de estas operaciones terrestres.

Cualquier acción militar en territorio mexicano sin el consentimiento de Ciudad de México podría constituir una violación del derecho internacional y marcaría un ataque sin precedentes contra un socio comercial clave de Estados Unidos.

Esta declaración se produce tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, llevada a cabo por las Fuerzas Delta de EE.UU., en una operación que culminó una prolongada campaña militar y económica estadounidense. Maduro ahora enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

El Alcance de las Nuevas Operaciones Militares

Los ataques terrestres en México representarían un importante aumento de la intervención militar estadounidense en la región. Las organizaciones criminales más poderosas, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, controlan amplias áreas y se encuentran en una violenta competencia que dejó más de 30,000 muertos el año pasado.

Trump designó en febrero de 2025 a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, un movimiento que fue condenado por México por amenazar su soberanía y justificar una posible intervención militar.

Reacción del Gobierno Mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto reformas constitucionales para fortalecer las protecciones contra operaciones extranjeras no autorizadas y ha rechazado constantemente cualquier presencia militar estadounidense en su territorio.

Sheinbaum declaró que las Américas «no pertenecen» a ninguna nación en particular, respondiendo a las afirmaciones de Trump sobre el «dominio» de EE.UU. en el hemisferio tras la captura de Maduro.

Trump ha presionado a Sheinbaum para permitir el despliegue de tropas estadounidenses contra los carteles, aunque su oferta fue rechazada anteriormente.

La Crisis de los Opioides y el Papel de los Carteles

Las sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos han causado más de 100,000 muertes al año en Estados Unidos desde 2021. La mayoría del fentanilo que ingresa al país es producido por carteles mexicanos que utilizan precursores químicos, en su mayoría provenientes de China.

Además, Trump clasificó el fentanilo como un arma de destrucción masiva en diciembre de 2025. Falta claridad sobre si buscará la autorización del Congreso para realizar ataques en México, ya que la Constitución de EE.UU. otorga a este poder la autoridad para declarar la guerra. Sin embargo, históricamente, los presidentes han lanzado operaciones militares sin declaraciones formales.