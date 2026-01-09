De los ‘dedos verdes’ de Toviggino a la polémica ‘hablemos de otra cosa’ de Caputo

Frente a la brisa del mar uruguayo, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos disfruta de unas vacaciones junto a su hijo. En esta entrevista exclusiva, comparte su perspectiva sobre la política actual y su nueva vida como emprendedor.

Un Encuentro Sorprendente en la Playa

En un semáforo en rojo, un fotógrafo reconoce a Guillermo Francos mientras cruza la calle con una tabla de surf y su hijo de diez años. La emoción de ser reconocido no se hace esperar y, tras bajarse el vidrio del auto, comienza un diálogo animado.

Días de Ocio y Reflexiones

Con un café expreso en mano y su hijo disfrutando de una gaseosa, Francos reflexiona sobre su reciente llegada a Punta del Este. «Nos levantamos casi al mediodía y acabamos de desayunar», dice, mientras cuenta sobre su vida familiar y su cercana relación con Maxi, su hijo menor.

Tiempo de Descanso y Cambios

Después de dejar atrás el estrés del día a día en el gobierno, Francos se siente renovado. “No es fácil el ocio después de tantos años en la política, pero se siente el alivio de andar suelto de equipaje”, comparte con una sonrisa.

Un Hombre Fuera del Gobierno

Francos, quien renunció a su cargo en el gobierno de Javier Milei, explica que su salida se debió a un cambio necesario en el equipo. «No me voy a poner a hablar más de nadie», dice con serenidad, mientras reflexiona sobre su papel en el servicio público y su legado político.

Los Retos de la Política Actual

Sobre el gobierno actual, Francisco considera que “aún es un desafío grande, pero se están tomando decisiones importantes”. Comenta la aprobación de la Ley de Presupuesto como un paso esencial para avanzar en inversiones.

La Vida Después del Gabinete

Lejos del mundano mundo político, Francos se dedica a un emprendimiento avícola en Roque Pérez. «Desde 2011 abastecemos al mercado con unos 300 mil pollos que ponen huevos diariamente», revela con orgullo.

Un Emprendedor en Acción

Agradecido por la calma que le da su nuevo estilo de vida, también comparte la satisfacción de ser reconocido positivamente por la gente: «Nunca una puteada, la gente se acerca y me agradece por el cambio en el país».

Perspectivas sobre el Futuro Político

Al ser consultado sobre su vínculo con Javier Milei, Francos menciona que está “abierto a propuestas” y que aún tiene mucho que ofrecer en la política. “La política siempre forma parte de mí”, concluye mientras su hijo, emocionado, le pregunta si volverán a surfear.