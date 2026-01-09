Empleo en Tecnología: Menor Contratación de IT Esperada para el Primer Trimestre de 2026

A medida que se acerca el inicio de 2026, el panorama de contrataciones en el sector de tecnología de la información en Argentina presenta una moderación. ¿Qué nos dice la industria sobre el futuro del empleo en este rubro clave?

Un Comienzo Cauteloso para el Año

La Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis ha revelado datos alentadores pero también cautelosos: se espera una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +10% entre enero y marzo. Este porcentaje refleja una notable disminución en la contratación de personal en comparación con años anteriores, lo que se atribuye a diversas transformaciones económicas y estratégicas dentro de las empresas.

Perspectivas de Cambio en la Contratación

Desde el informe se desprende que solo 33% de las empresas planean expandir su fuerza laboral, mientras que 38% no anticipan cambios y 14% prevén recortes. Un panorama que pone de relieve la cautela entre los empleadores.

Afrontando la Escasez de Talento

A pesar del contexto, la demanda de talento tecnológico continúa, aunque la búsqueda se ha vuelto más selectiva. De acuerdo con el relevamiento, el 68% de los empleadores sigue enfrentando dificultades para encontrar el personal adecuado, aunque esta cifra ha disminuido respecto al 76% de 2024. Los perfiles más buscados suelen estar en áreas de IT y datos.

Estrategias de Adaptación Empresarial

Las empresas están priorizando el desarrollo interno antes de realizar nuevas contrataciones. Entre las estrategias adoptadas, destacan:

– Upskilling y Reskilling: 29%

– Flexibilidad Laboral: 20%

– Nuevas Contrataciones: 18%

Las Habilidades Más Demandadas

El informe también muestra un mapa diversificado de competencias, donde las principales demandadas incluyen:

– Ingeniería: 25%

– IT y Datos: 23%

– Atención al Cliente: 23%

– Operaciones y Logística: 22%

– Ventas y Marketing: 18%

– Manufactura y Producción: 15%

Comparativa Regional y Global

En Latinoamérica, Brasil sobresale con una expectativa de contratación de +58%, mientras que Puerto Rico presenta la cifra más baja con +6%. En el contexto mundial, el promedio se sitúa en +35%, con Eslovaquia liderando con la expectativa más baja de -14%.

Reflexiones de los Expertos

“Las necesidades en perfiles de IT se mantienen firmes”, declaró Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina. En un entorno desafiante, las empresas deben afinar su enfoque hacia la contratación y la formación de talento, preparándose para un futuro donde la competitividad será esencial.