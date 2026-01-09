Descubre Primate: El Monstruoso Mono Rabioso y Asesino

"Primate": La Película de Terror que Te Atrapa desde el Primer Grito

Descubre la primera entrega de terror del 2026 que promete hacer temblar la taquilla. Con giros inesperados y un villano aterrador, "Primate" no te dejará respirar.

Se alza el telón para Primate, la nueva película de terror que llega dispuesta a capturar la atención de los fanáticos del género. Con una trama escalofriante, esta cinta cuenta con todos los elementos de un clásico slasher: sangre a raudales, gritos ensordecedores y un antagonista aterrador.

Un Escenario Aislado en el Corazón de Hawái

Si Primate se hubiera filmado durante la pandemia, su recepción podría haber sido diferente. La mayor parte de la trama transcurre en una mansión familiar ubicada en Hawái, un entorno que, aunque paradisíaco, se convierte en una trampa mortal. Con una piscina al borde de un acantilado, este escenario es tanto un refugio como una prisión.

Un Elenco Destacado

El talento del ganador del Oscar Troy Kotsur brilla en la película, aunque no es el protagonista. Kotsur interpreta a Adam, el padre ausente de dos hijas, un escritor de éxito que regresa justo cuando su hija mayor, Lucy (Johnny Sequoyah), vuelve a casa. Junto a ella, están su mejor amiga Hannah (Victoria Wyant) y Kate (Jessica Alexander), una compañía menos deseada.

Un Regreso Inesperado

La reunión familiar incluye a la pequeña Ellie (Gia Hunter) y Ben, un mono que se convierte en eje central de la trama. La madre de las chicas, una primatóloga fallecida, dejó a Ben como mascota, pero la situación se complica cuando el mono muestra signos de agresividad, dejando a las jóvenes atrapadas en la piscina sin escapatoria.

Una Experiencia de Suspenso Sin Puestas en Escena Inesperadas

Con un enfoque que recuerda a A 47 metros, el director Johannes Roberts crea una atmósfera claustrofóbica, donde la piscina se convierte en un espacio de tensión. A medida que la historia avanza, los espectadores se preguntan quién será el primer personaje en sucumbir y si el padre logrará llegar a tiempo para salvar a sus hijas.

Despertando el Miedo

Mientras el filme podría haberse reinventado con propuestas más frescas del género, Primate opta por seguir esquemas típicos de películas de terror. Con giros predecibles, el público se sumerge en un juego de adivinanzas sobre quién sobrevivirá y si aquellos personajes que las chicas conocieron en el avión llegarán a la mansión.

Detalles de la Película

Género: Terror

Producción: Estados Unidos, 2025

Duración: 95 minutos

Clasificación: SAM 16

Director: Johannes Roberts

Reparto: Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Gia Hunter, Victoria Wyant.

Cines: Disponible en Hoyts Abasto, Dot y Unicenter, Cinemark Palermo, Cinépolis Recoleta, Houssay y Pilar, Showcase Belgrano, Norcenter, Haedo y Rosario.